Qura Care söker socialsekreterare för uppdrag, minst 65 000 kr i lön

Qura Care AB / Socialsekreterarjobb / Åre
2026-06-05


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Qura Care söker nu erfarna socialsekreterare för högavlönade uppdrag med hög flexibilitet inom socialtjänsten.
Vi har uppdrag inom bland annat barn och unga, vuxna, ekonomiskt bistånd och övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Det finns både kortare och längre uppdrag vilket gör att du kan välja ett upplägg som passar just dig.
Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet. Du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och har god förmåga att dokumentera, utreda och fatta beslut enligt gällande lagstiftning.
Vi erbjuder dig:
• Uppdrag i hela landet
• Konkurrenskraftig lön från 65 000 kr/mån
• Trygghet och frihet
• Boende och resor i samband med uppdrag
• Tillgänglighet dygnet runt alla dagar i veckan
• Utvecklingsmöjligheter
• Egen kontaktperson
• Flexibla upplägg för anställda och underkonsulter
Hos Qura Care står du som konsult i fokus. Vi arbetar nära våra konsulter och finns med som stöd under hela uppdraget.
Uppdragen tillsätts löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du är även välkommen att höra av dig om du vill veta mer om konsultlivet eller vilka uppdrag som finns tillgängliga just nu.
Vid frågor mejla info@quracare.se

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten (SoL)
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete enligt LVU och/eller LVM är meriterande
• B-körkort är meriterande

Ersättning
Fast månads-, vecko- eller timlön enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@quracare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qura Care AB (org.nr 559184-0805)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9949946

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