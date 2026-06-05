Sommarjobb Kundkommunikatör/Receptionist till Linköping
Coor Service Management Aktiebolag / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-06-05
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Vill du ha ett roligt och lärorikt sommarjobb där du får möta människor varje dag? Hos oss på Coor får du chansen att utvecklas inom service – oavsett om det här är ditt första jobb eller om du har jobbat lite tidigare.
Vilka är vi?
Coor är en trygg arbetsgivare med en inkluderande kultur där vi hjälper varandra och har kul på jobbet. Vi arbetar med service i toppklass och möter människor i deras vardag – alltid med ett professionellt och vänligt bemötande.
Vad kommer du att få arbeta med?
Vi söker nu sommarpersonal till en samhällsviktig verksamhet inom offentlig sektor. Här arbetar du i både reception och växel, där du är en viktig första kontakt för människor som behöver hjälp, vägledning eller information.
För att möta verksamhetens behov ser vi att du kan arbeta under hela juli samt augusti månad.Arbetstiderna varierar (dag, kväll, helg och natt).
Vad kommer du att göra?
Ta emot samtal och besökare på ett vänligt och professionellt sätt
Hjälpa människor vidare genom att koppla samtal och ge rätt information
Besvara frågor och guida personer rätt
Söka fram information i våra system för att kunna hjälpa på bästa sätt
Vara med och bidra till en bra upplevelse för alla du möter
Vem är du?
Du tycker om att möta människor och vill göra ett bra jobb. Du är nyfiken, engagerad och inte rädd för att ta dig an nya situationer. Även när det är mycket att göra behåller du lugnet och försöker alltid hjälpa till på bästa sätt.
Du trivs både med att samarbeta med andra och att ta eget ansvar när det behövs. Framför allt har du en positiv inställning och vill lära dig.
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Grundläggande datavana (t.ex. kunna söka information och arbeta i olika system)
Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke, till exempel butik, restaurang, reception eller liknande.
God vana i att arbeta i flera system samtidigt
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning vid behov under juli och augusti med goda möjligheter till förlängning
Arbetstid: Varierande arbetstider – vardagar, kvällar och helger
Start: Omgående
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: dzenana.ogresevic@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9949944