Kommunväktare och gruppledare till Securitas Märsta
Securitas AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-06-05Beskrivning av jobbet
Vill du arbeta med trygghetsskapande insatser i kommunen och samtidigt utvecklas i en ledarroll? Nu söker vi en kommunväktare som också kan gå in som gruppledare vid behov.
Som kommunväktare arbetar du aktivt ute i kommunen med att skapa trygghet för invånare. Du ronderar, hanterar larm, är synlig i det offentliga rummet. Arbetet innefattar både allmän rondering, bevakning av specifika platser men fokus ligger på närvaro i kommunens olika delar.
Utöver detta ingår inhopp som gruppledare. I rollen som gruppledare är du en central funktion i verksamheten med många kontaktytor. Du fungerar som en länk mellan ledning, kund, personal och har ansvar för samordning, uppföljning samt administrativa uppgifter. Rollen som gruppledare innebär även operativt arbete.
Ordinarie arbetstid kommunväktare: 09:30–21:30
Vid inhopp som gruppledare: 06:00–18:10
Vi söker dig som:
Har ett intresse för både operativt arbete, administrativa uppgifter
Trivs i en roll med ansvar, variation, många kontaktytor
Är strukturerad, kommunikativ, lösningsorienterad
Vi är trygghet. Vi är Securitas.Kvalifikationer
Utbildad med VU1 och VU2
Erfarenhet av gruppledning i någon form
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Tidigare erfarenhet från bevakningsbranschen
Meriterande om du
Är ordningsvaktsutbildad
Är skyddsvaktsutbildad
Har administrativ erfarenhet
Som person tror vi att du är trygg i dig själv och inte tvekar inför att fatta beslut. Du är en social person som har lätt för att skapa förtroende och trivs i en roll med många kontaktytor. Du drivs av att lösa problem och ser möjligheter där andra ser hinder. Du arbetar självständigt och tar ett stort eget ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du aktivt bidrar till att utveckla verksamheten genom att ta initiativ till förbättringar. Rollen kräver att du har ett intresse för både operativt arbete och administrativa uppgifter, och att du trivs i en vardag som präglas av variation, ansvar och engagemang.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig – du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Christopher Engström
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Alexandra Rehnberg
Tjänsten är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30 juni
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka in din ansökan idag!
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
112 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9949940