Klusterchef till Kronans Apotek Ullstämma och Stora Torget
Kronans Apotek AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-06-05
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Välkommen till Kronans Apotek i Ullstämma och Stora torget i Linköping!
Hos oss får du möjlighet att leda två apotek med olika karaktär - ett lokalt och personligt, och ett mitt i stadens puls. Tillsammans skapar apoteken en spännande och utvecklande vardag där du som klusterchef får kombinera operativt ledarskap med affärsfokus - och göra verklig skillnad för både kunder och medarbetare. På sikt finns goda möjligheter att utveckla klustret, då ytterligare ett apotek kan komma att ingå i ditt ansvarsområde.
🧡Ullstämma är ett mindre, trivsamt apotek med nära kundrelationer och ett engagerat team. Här möter du främst småbarnsfamiljer, pensionärer och kunder som passerar efter jobbet – ofta med fokus på smidighet och personlig service.
🧡Stora torget ligger centralt i Linköping och har ett högt kundflöde med en varierad kundbas med allt från äldre och stamkunder till shoppingbesökare och personer som arbetar i området. I närområdet finns både vårdcentraler, restauranger och handel, vilket bidrar till ett levande tempo under hela dagen.
I rollen ingår bland annat att:
Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket.
Apoteken har generösa öppettider där Ullstämma är öppet kl. 9.00–18.00 på vardagar och 10.00–14.00 på lördagar, medan apoteket på Stora torget har öppet kl. 9.30–18.30 på vardagar och 10.00–16.00 på lördagar. Båda apoteken är stängda på söndagar.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Start sker enligt överenskommelse och du välkomnas till Mersiha Hosos region! 🥰
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare, apotekstekniker eller har annan relevant bakgrund inom detaljhandeln. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en ledande roll och är nyfiken och redo att på sikt ta nästa steg som klusterchef hos oss. Du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet och du motiveras av att skapa resultat genom andra. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn-profil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9949943