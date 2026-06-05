Arbetsledare till Swerock Huddinge
Clevry Sweden AB / Byggjobb / Huddinge Visa alla byggjobb i Huddinge
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Swerock är ett av Sveriges ledande företag inom bygg- och anläggningsbranschen, Swerock ingår i Peab-koncernen. Bolaget levererar viktiga produkter och tjänster som behövs i nästan alla typer av byggprojekt – från råmaterial till färdiga konstruktioner. Verksamheten omfattar bland annat ballastmaterial som grus, sand, kross och sten, fabriksbetong, transport- och maskintjänster samt återvinning av byggmaterial.
Vill du ha en varierad och praktisk roll där ingen dag är den andra lik? Trivs du ute i verksamheten, nära produktionen och människorna? Då kan rollen som Arbetsledare hos Swerock i Gladö Kvarn vara nästa steg för dig.Om tjänsten
Som Arbetsledare hos Swerock har du en central och operativ roll i verksamheten. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet ute på anläggningen, detta med fokus på produktion, kvalitet, säkerhet och problemlösning.
Det här är en roll för dig som gillar att vara där det händer. Cirka 80 % av tiden arbetar du ute i verksamheten och resterande tid består av administration och planering. Ena dagen handlar det om att koordinera maskinister och Underentreprenörer, nästa dag om att lösa ett akut driftstopp eller säkerställa att produktionen flyter enligt plan.
Du blir en viktig kontaktperson för både personal, entreprenörer, kunder och leverantörer.
Primär arbetsuppgifter
Operativt arbetsleda den dagliga produktionen
Planera och prioritera arbetet ute på anläggningen
Vara första kontaktperson för maskinister och entreprenörer
Hantera driftrelaterade problem och säkerställa att produktionen fungerar effektivt
Arbeta med säkerhets- och miljöfrågor samt genomföra skyddsronder
Hantera provtagning, kvalitetskontroller och rapportering
Samordna underentreprenörer och leverantörer
Hantera viss administration kopplat till kvalitet, säkerhet och produktion
Ha kundkontakt samt på sikt även arbeta med enklare offert- och prisfrågorKvalifikationer
Tidigare arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller samordning i operativ verksamhet
B-körkort
Flytande i svenska i tal och skrift
Praktiskt lagd och trivs i en operativ roll
Meriterande
Erfarenhet från anläggnings-, entreprenad- eller produktionsverksamhet
Erfarenhet av entreprenadmaskiner, stenkrossar eller ballastverksamhet
Erfarenhet som maskinist eller maskinförare
Maskinförarutbildning
Erfarenhet från jordbruk, bygg eller annan praktisk verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, prestigelös och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du är en social och ödmjuk person som har lätt för att skapa förtroende hos både kollegor, maskinister, entreprenörer och kunder. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och våga ställa frågor när du stöter på något nytt.
Du är en person som tar initiativ och gillar att få saker gjorda, samtidigt som du har förståelse för vikten av samarbete och diplomati i en verksamhet där många har lång erfarenhet och stor kompetens.
Vidare är du flexibel och duktig på att prioritera när tempot skiftar eller oväntade problem uppstår. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Personligheten är väldigt viktig för oss, är du en positiv, driven och lättsam person kommer du långt hos Swerock.
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning:Direktrekrytering till Swerock, tjänsten är på heltid
Arbetstider:06.00-15.00/07.00-16.00
Placering: Gladö kvarn, Huddinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), https://swerock.se/
Holmträskvägen 15 (visa karta
)
141 91 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Jobbnummer
9949939