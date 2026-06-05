Ekonomiansvarig Swimtec AB
Platsa AB / Redovisningsekonomjobb / Kungsbacka Visa alla redovisningsekonomjobb i Kungsbacka
2026-06-05
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, Mölndal
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eller i hela Sverige
Swimtec är en av Sveriges ledande aktörer inom vattenreningssystem för offentliga badhus, spa- och wellnessanläggningar. Med över 50 års erfarenhet levererar vi kompletta systemlösningar över hela Sverige. Nu söker vi en ekonomiansvarig till vårt kontor i Kungsbacka.
Tjänsten Som ekonomiansvarig hos Swimtec får du ett helhetsansvar för bolagets ekonomi. Rollen omfattar bland annat löpande redovisning, bokslut, budgetarbete och rapportering. Du får en betydelsefull roll i verksamheten och bidrar till ökad förståelse för den ekonomiska utvecklingen och lönsamheten framåt. En viktig del av rollen är även att följa upp och analysera bolagets projektekonomi.
Vad erbjuder vi dig? Hos Swimtec möts du av ett glatt och trevligt gäng i en platt organisation med korta beslutsvägar och ett modernt ledarskap. Här blir du en del av en verksamhet där samarbete, engagemang och ansvarstagande värdesätts. Vi följer kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, cancervårdsförsäkring samt möjlighet till medförsäkring för familjemedlemmar.
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning, bokslut och ekonomisk rapportering. Du trivs med att ta ansvar, skapa struktur och har förmågan att se både detaljerna och helheten. För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk och nyfiken, med ett genuint intresse för att förstå varför siffrorna ser ut som de gör. Du är inte rädd för att ställa frågor, utmana befintliga arbetssätt och komma med nya idéer när du ser förbättringsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Relevant utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Erfarenhet av redovisning, bokslut och ekonomisk rapportering
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av projektekonomi
Kunskap om Visma, Rillion eller liknande system
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2026-07-31
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Kungsbacka
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Caroline Olofsson, caroline.olofsson@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852098-2038339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
Tryckarevägen 14 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
9949941