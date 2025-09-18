Testare till Telekombolag
2025-09-18
Vill du arbeta som testare i en avancerad teknisk miljö och vara med och säkra kvaliteten i nästa generations telekomlösningar? Vår kund söker nu en erfaren testare som vill bidra i ett stort DevOps-team där drift, utveckling och kvalitetssäkring går hand i hand.
OM TJÄNSTEN:
Som testare blir du en del av en specialiserad testorganisation där man arbetar med både funktionell testning, regressionstestning och kvalitetssäkring. Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt testarbete med analys och kvalitetssäkring - och bidra till att säkerställa stabilitet och hög kvalitet i framtidens telekomlösningar. Rollen innebär att:
Definiera, planera och dokumentera testfall utifrån kravbilder
Utföra tester i testmiljöer inför uppgraderingar och nya releaser
Säkerställa att ny funktionalitet fungerar som avsett innan installation i produktion
Rapportera och analysera testresultat
Delta i felsökning och supportarbete vid behov
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av en liknande roll, gärna inom telekombranschen
Har erfarenhet av funktionell testning och regressionstestning
Har erfarenhet av test av mobila växellösningar, IMS eller liknande system
Är flytande i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat inom telekombranschen tidigare.
För att passa in i rollen ser vi att du är en självgående person som har lätt för att sätta sig in i nya arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9516278