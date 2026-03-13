Testare på deltid till Malmö
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Studerar du inom teknik och besitter ett strakt tekniskt intresse? Är du dessutom sugen på ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Här har du möjlighet att få vara med och göra skillnad för de äldre i vårt samhälle med hjälp av teknik. Vi arbetar med löpande urval, så passa på att ansöka redan idag!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi på Academic Work söker nu för vår kunds räkning dig som är driven student och vill jobba extra som testare på Doro. Doros kärnverksamhet är att erbjuda teknik som möjliggör för äldre att kunna leva ett aktivt och oberoende liv. Företaget hjälper äldre människor att känna teknisk trygghet och känslan att vara en del av samhället. Detta genom att erbjuda enkla och smarta telefoner med väl anpassade funktioner.
Vi söker dig som gillar att tänka "out of the box" och som vill arbeta för att underlätta äldre personers vardag med hjälp av anpassad teknik. Du kommer att ingå i ett team på testutvecklingsavdelningen som genomsyras av en god samarbetsförmåga och bra sammanhållning.
I rollen som testare kommer du med hjälp av programmet JIRA fokusera på mjukvarutestning av företagets produkter inför bland annat nya releaser, men även till exempel vid programuppdateringar. För att få bästa möjliga förutsättningar att lyckas och trivas i denna roll kommer du genomgå en gedigen introduktion i början av din anställning.
I denna roll förväntas du arbeta minst 10 timmar/vecka under terminerna och det kommer även ingå sommarjobb i tjänsten.
Vi söker dig som
Studerar på universitet/högskola inom teknik och tar examen tidigast i juni 2028
Har möjlighet att arbeta minst 10h/vecka under studierna, men även är tillgänglig för arbete under sommaren
Är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används dagligen på arbetsplatsen
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetat i JIRA
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Problemlösande
Förändringsbenägen
Kvalitetsmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X0WZLO".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9797753