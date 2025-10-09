Testare och/eller testledare
2025-10-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Gnosjö
, Skövde
, Borås
, Alingsås
Hösten är ofta en tid för reflektion, en möjlighet att se framåt och fundera på nästa kapitel i karriären. Kanske är det just nu du vill ta nästa kliv och forma din framtid? Genom att starta processen redan idag kan du möta det nya året med nya möjligheter och ny energi. Hos Nexer får du växa och utvecklas i en miljö som präglas av framåtanda och framtidstro.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Jönköping fortsätter vi att förstärka vårt framgångsrika team. Vi söker både testare och testledare som brinner för att skapa robusta, vältestade system - oavsett om du jobbar hands-on med testautomation eller leder och utvecklar testprocessen i större projekt.
Båda rollerna kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Som testare med fokus på testautomation:
Du är med och säkerställer mjukvarans kvalitet genom att:
skapa automatiserade testfall
bygga och optimera CI/CD-flöden
bidra till ett mer proaktivt och hållbart testarbete
Vi ser gärna att du har 4-5 års erfarenhet inom test/testautomation samt:
Erfarenhet av automatiserade tester i Python, Java, JavaScript eller C#
Kunskap om moderna ramverk som Selenium, Cypress, Playwright eller Robot Framework
Erfarenhet av verktyg som Jenkins, Docker, Shell Scripting m.fl.
ISTQB-certifiering är meriterande
Som testledare:
Du planerar, leder och följer upp testarbetet - och ser till att hela testprocessen bidrar till både kvalitet och effektivitet. Dina uppgifter innefattar bland annat att:
skriva testplaner och leda testprojekt
prioritera testinsatser och säkra resurser
coacha teamet och utveckla testmetoder
följa upp, dokumentera och förbättra testprocessen
samarbeta med utvecklare, kravställare och användare
Du har minst 5 års erfarenhet av testledning och gärna erfarenhet från både mindre och större projekt med fokus på agila ramverk som Scrum eller SAFe.
Vilka är vi på Nexer i Jönköping?
Som konsult hos Nexer i Jönköping får du arbeta i spännande och utvecklande uppdrag som finns inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar med några av de mest teknikdrivna branscherna, exempelvis automotive, försvar och automatiserad industri.
Vi tror på kraften i mångfald och vi strävar efter att varje individ ska kunna växa - både i sin yrkesroll och som människa. Våra värderingar, "Passion & Execution", genomsyrar allt vi gör. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vårt lokala team, där vi lägger stor vikt vid gemenskap, trygghet och tillhörighet. Vi sätter alltid dig som konsult i första rummet.
