Testare
2026-04-24
Vill du utvecklas som testare och samtidigt delta i ett viktigt samhällsuppdrag?
Som central aktör inom den brottsbekämpande verksamheten befinner sig Åklagarmyndigheten mitt i rättskedjan. Med den allt snabbare digitalisering inom rättsväsendet och med en lagstiftningsprocess i ständig rörelse står myndigheten inför många spännande utmaningar de kommande åren vilket också påverkar, och ökar, kraven på vår it-utvecklingsförmåga. Till enheten för it-utveckling på Åklagarmyndighetens huvudkontor söker vi nu därför en testare med bred kompetens både för test av våra egenutvecklade verksamhetsstöd och av anpassade standardsystem.
Du kommer framför allt utföra tester i Cåbra som är myndighetens primära verksamhetssystem dygnet runt, årets alla dagar. Cåbra kommunicerar med ett flertal andra myndigheters verksamhetssystem och det är således inte bara våra egna användare som är beroende av Cåbras funktionalitet utan indirekt även användare på andra myndigheter såsom exempelvis Polismyndigheten och Domstolsverket.
Vi har en agil organisation och du kommer tillhöra ett av våra agila team tillsammans med åklagare, utvecklare, kravanalytiker och testare för att skapa de bästa förutsättningarna för våra användare och andra som berörs av våra it-system.
Arbetsuppgifterna består av
skriva testfall och utföra manuella tester
utföra bilaterala tester tillsammans med testare hos andra myndigheter
sammanställa testresultat, rapportera avvikelser och återrapportera till berörda
samarbeta med kravanalytiker för att ta fram testbara krav
tillsammans med övriga testare bidra till förbättringar av nuvarande testprocesser för att ett agilt arbetssätt
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsutbildning inom systemvetenskap eller annan it-inriktning. Alternativt yrkesutbildning inom test eller motsvarande arbetslivserfarenhet som Åklagarmyndigheten befinner likvärdig.
god erfarenhet av att utföra tester i alla delar av testcykeln; enhetstest, integrationstest, systemtest och acceptanstest
god erfarenhet av att skriva och underhålla manuella testfall samt att planera och utföra manuella tester på egen hand
erfarenhet av tester med agil metodik
god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Som person vill vi att du
är engagerad, självgående och driven i ditt arbete
har lätt för att samarbeta, förmåga att skapa goda arbetsrelationer och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning.
Det är meriterande om du har
ISTQB certifiering eller motsvarande
erfarenhet av SQL och relationsdatabaser
erfarenhet av Jira och Zephyr som stöd i ditt arbete
erfarenhet av testautomatisering
erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning i 6 månader.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete i hög omfattning, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen till största delen arbetar och träffas virtuellt. Läs mer om hur det är att arbeta på it-avdelningen här.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar in din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084)
Östermalmsgatan 87 C 3 TR (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Kontakt
Facklig kontaktperson Saco-S
Martina Winslow 010 562 54 21 Jobbnummer
9874771