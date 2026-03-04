Testare
Organisationsbeskrivning
For kundens rakning som ar en organisationen som utvecklar och förvaltar digitala tjänster som används av många människor i Sverige. Arbetet sker i moderna IT-miljöer där flera agila team samarbetar för att utveckla och förbättra verksamhetens digitala lösningar.
Arbetsgivarbeskrivning
Vi är ett IT-konsultbolag som levererar specialistkompetens inom systemutveckling, test och digital utveckling. Våra konsulter arbetar i komplexa IT-miljöer där kvalitet, struktur och samarbete är centrala delar av arbetet.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning av jobbet
Vi söker upp till sju seniora testare till ett längre konsultuppdrag i Sundsvall med möjlighet till hybridarbete. Uppdraget passar dig som trivs i en agil utvecklingsmiljö och vill arbeta med kvalitetssäkring av system som har stor betydelse för många användare.
Du kommer att arbeta i utvecklingsteam där fokus ligger på nyutveckling vidareutveckling och förvaltning av organisationens IT-system. Rollen innebär nära samarbete med utvecklare verksamhet och andra specialister i teamet.
Plats Sundsvall
Distansarbete 60-80 procent möjligt
Omfattning Heltid 40 timmar per vecka
Start snarast möjligt dock senast 2026-08-03
Uppdrag till 2027-06-30 med möjlighet till förlängning
Antal konsulter 3-7Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att planera genomföra och dokumentera tester i systemutvecklingsprojekt. Du bidrar till kvalitet och stabilitet i systemen genom strukturerat testarbete i agila utvecklingsteam.
Exempel på arbetsuppgifter är att analysera krav ur testperspektiv skapa och hantera testdata genomföra funktionella och icke funktionella tester dokumentera testresultat arbeta med integrationstester och regressionstester samt bidra till struktur kvalitet och framdrift i utvecklingsarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklingsteam och andra roller i projektet.
Kvalifikationskrav
Minst fem års erfarenhet som testare eller motsvarande roll inom IT och agil systemutveckling under de senaste tio åren. Erfarenhet av testarbete i distribuerade system eller tjänsteorienterade plattformar. Erfarenhet av funktionell testning icke funktionell testning regressionstestning och integrationstestning. Erfarenhet av att skapa testfall och arbeta med testdata från databaser samt använda SQL i testarbete. Flytande svenska i tal och skrift. God förmåga att arbeta strukturerat självständigt och i nära samarbete med andra. Arbetet ska utföras från Sverige. CV på svenska ska bifogas och minst två referenser ska kunna lämnas.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av testautomation eller teknisk regressionstestning prestandatestning arbete med API-verktyg som Swagger Bruno eller SoapUI logganalys i Splunk arbete i system baserade på microservices och containerplattformar som Kubernetes samt arbete i agila utvecklingsmiljöer där flera team levererar gemensamma resultat. Erfarenhet från större IT-organisationer offentlig verksamhet eller ekonomiska system är också meriterande liksom erfarenhet av Jira och arbete med frontend eller webb inklusive tillgänglighet.Så ansöker du
För att kunna utvärderas behöver följande skickas in CV eller konsultprofil på svenska ifylld kravmatris enligt mall samt referensuppdrag enligt bilaga.
Sista ansökningsdag 12 mars 2026. Så ansöker du
