Test- och verifieringsingenjör till försvarsjätte

Vill du arbeta nära avancerade tekniska system och vara med och säkerställa att komplexa produkter fungerar som de ska i verkligheten? Här får du en roll där test, integration och systemförståelse står i centrum, i en miljö där teknik, säkerhet och samhällsnytta möts.
Om rollen
Som test- och verifieringsingenjör blir du en del av en växande grupp som arbetar med integration, test och verifiering av ett avancerat radarsystem. Rollen kombinerar praktiskt arbete nära hårdvaran med analys av testresultat och ett tydligt systemperspektiv. Du arbetar med att integrera mjukvara i hårdvara, verifiera systemets funktion i olika konfigurationer och genomföra tester på systemnivå.
Arbetet är hands-on och sker till stor del i installationsmiljö, där systemen finns fysiskt tillgängliga. Du deltar i FAT, analyserar testutfall och bidrar till att säkerställa att systemet möter både tekniska krav och kundförväntningar. Rollen innebär tätt samarbete med utvecklare, systemingenjörer och projektledare, samt erbjuder möjlighet att medverka vid kunddemonstrationer och tester i operativ miljö.
Du blir en del av ett drivet och engagerat team som lägger stor vikt vid introduktion, kunskapsdelning och att nya medarbetare snabbt ska känna sig trygga i rollen.
Om dig
Du drivs av att förstå helheten i komplexa tekniska system och trivs i gränslandet mellan mjukvara, hårdvara och funktion. Du är nyfiken, vetgirig och tycker om att sätta dig in i hur olika delar samverkar. Som person är du kommunikativ och trivs i en social roll där du samverkar med många olika funktioner och bygger nätverk internt. Du är strukturerad, analytisk och motiveras av att lösa problem genom att se samband och konsekvenser på systemnivå.
Skallkrav
Civilingenjörsexamen inom relevant område (ex. mekatronik eller elektroteknik)
Arbetslivserfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av Python och/eller Matlab
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser.
Du kommer att arbeta hos en av Sveriges största försvarsaktörer, med utveckling av avancerade system för övervakning och säkerhet. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, långsiktiga projekt och produkter som används i krävande miljöer världen över. Här finns stark kultur kring kvalitet, samarbete och teknisk utveckling.
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Övrigt: Tjänsten omfattas av försvarssekretess, därav kommer du behöva genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning innan du påbörjar din anställning.
