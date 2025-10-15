Test- och verifieringsingenjör inom produktion
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Test- och verifieringsingenjör till ett svenskt teknikbolag inom satellitkommunikation. Här får du en praktisk och tekniskt utmanande roll nära produktionen, där du blir en nyckelperson i att säkerställa att avancerade system fungerar felfritt innan de når kund. Du får en tekniskt utmanande och ansvarsfull roll nära produktionen, där du bidrar till att säkerställa att avancerade kommunikationssystem uppfyller högt ställda krav på funktionalitet och kvalitet innan leverans till kund. Ansök redan idag - start sker så snart som möjligt!
OM TJÄNSTEN
Vår kund, ett svenskt teknikbolag i framkant inom satellitkommunikation, söker nu en Test- och verifieringsingenjör till sin produktionsverksamhet. Företaget utvecklar och levererar mobila bredbandstjänster via satellit till kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda - exempelvis inom försvar, räddningstjänst och internationella organisationer.
Med egen satellitkapacitet och avancerad terminalteknik erbjuder bolaget en helhetslösning som möjliggör kommunikation även i de mest utmanande miljöerna. Verksamheten präglas av innovation, snabb teknikutveckling och ett nära samarbete mellan produktutveckling, produktion och affärssidan.
I rollen som Test- och verifieringsingenjör kommer du att spela en viktig roll i att kvalitetssäkra produkter och system innan leverans. Du arbetar praktiskt med testning, felsökning och verifiering i nära dialog med produktion och teknikteam - och bidrar därmed direkt till att kritiska kommunikationslösningar fungerar där de behövs som mest.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får stor frihet att påverka och utvecklas i din roll. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till företagets tillväxt.
• En välkomnande och varm arbetsmiljö.
• Ett långsiktigt uppdrag med möjligheter till anställning hos företaget på sikt.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Som Test- och verifieringsingenjör ansvarar du för att säkerställa att våra produkter och system uppfyller höga krav på kvalitet och prestanda genom noggranna tester och verifieringsprocesser. Du kommer även vara med och arbeta hands-on i produktionen för att tillsammans med teamet säkerställa produkternas kvalitet samt utveckling.
• Arbeta med mjukvara, elektronik och programmering.
• Analysera och förstå komplexa system.
• Montera och testa prototyper.
• Verifiera produkternas funktionalitet och kvalitet.
• Samarbeta nära med konstruktörerna för att utveckla och testa produkter.
VI SÖKER DIG SOM
• En relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis elektronik, mekatronik, eller teknisk fysik.
• God förståelse för systemarkitektur och funktionalitet.
• Goda programmeringskunskaper.
• Har ett stort tekniskt intresse och tycker om att arbeta nära produktionen.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då både språken används i arbetet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9557058