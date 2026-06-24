Test Engineer för mjukvara, elektronik och hårdvara
Agile Resources AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du arbeta med verifiering av funktioner i en tekniskt avancerad fordonsmiljö? Här får du kombinera test av mjukvara, elektronik och hårdvara i Göteborg.
Här får du arbeta nära utveckling och verifiering i en tekniskt avancerad fordonsmiljö. Rollen passar dig som trivs med att testa både mjukvara, elektronik och hårdvara och som vill bidra till robusta funktioner i fordon.
Om rollen
Du ingår i ett team som arbetar med verifiering av tailgate-funktioner.
Rollen omfattar både planering, genomförande och uppföljning av testaktiviteter.
Du arbetar med såväl manuella tester som automation.
Du förväntas kunna felsöka självständigt och driva analys framåt.
Det här kommer du göra
Planera och genomföra verifiering och validering av funktioner.
Skriva testfall och testscripts för manuella tester och automation.
Felsöka, analysera loggar och ta fram mätdata.
Skapa felrapporter och samarbeta med funktion- och systemägare.
Bidra i testflöden, testberedning och koordinering med leverantörer.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av verifiering av systemdesign och mjukvara.
Vana att testa även elektronik och hårdvara.
Förmåga att läsa elscheman och använda mätinstrument som multimeter och oscilloskop.
Eftergymnasial utbildning inom elektronik, mekatronik eller liknande.
B-körkort och god förmåga att arbeta självständigt.
Teknik & Verktyg
Carweaver
vTestStudio
CANalyzer / CANoe
INCA
VT System
HIL, RIG och Boxcar
Teamcenter
CI och testautomation
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-1f8b20d529451800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977997