Test Automation Engineer
2025-08-07
Är du en erfaren teknisk testare som har ett driv att utvecklas och vill hjälpa våra kunder göra världen lite bättre genom digitala lösningar? Då kan du vara den vi söker.
I rollen kommer du få möjlighet att arbeta med testautomation i olika uppdrag. I arbetet kommer du bland annat bidra med att höja automatiseringsgraden genom att implementera och utveckla testautomatiseringslösningar och testfall hos våra kunder inom industrin. Du bidrar även genom att ta nya grepp för att undersöka hur du kan testa mer effektivt.
Vi söker dig som har
Högskole-/Civilingenjörsexamen inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av testautomation.
Erfarenhet av programmeringsspråk som Python, C++ eller Java.
Vi ser gärna att du arbetat med verktyg som t.ex. Selenium, Cypress, Postman, SOAP eller JUnit
Flytande i svenska och engelska
Vi erbjuder dig
Utmanande uppdrag både ute i våra kunders organisationer samt i vår egen regi, där HiQ har helhetsansvar för projekten.
Möjlighet att delta i och leda utvecklingen av våra kunders framtida tjänster som förenklar människors vardag
Kunniga kollegor som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter
En kreativ arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas som människa, kollega och bli bättre på det du redan är bäst på!
Du blir en del av ett värderingsstyrt bolag som värdesätter glädje och gemenskap och hittar på mycket roligt tillsammans.
Varför HiQ
Sedan 1995 har HiQ varit konsultbolaget som förenklat världen för både kunder och slutanvändare med hjälp av teknik, design och kommunikation. HiQ har alltid fokuserat på två saker: att ha kul på jobbet och att leverera lösningar utöver förväntningar - det är vad som driver oss framåt! Vi HiQare är stolta över att ha en kultur som präglas av resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Vi tror på att arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål och strävar efter att hjälpa varandra att fortsätta växa och utvecklas. Hos oss får du utöver chansen att utveckla din egen kompetens också möjlighet att lära, leda och inspirera dina kollegor.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan!
