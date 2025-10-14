Terapeut inom DBT, Allmänpsykiatrin Piteå
2025-10-14
Här hos Psykiatriska Mottagningen i Piteå finns god gemenskap och ständig förbättring. Om du gillar utmaningar, kommer du gilla oss!
Allmänpsykiatrin Piteå är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsklinik som består av ett flertal kompetenser som utför utredningar, behandling och uppföljningar för människor över 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska svårigheter och behov av specialistpsykiatriska vårdinsatser. Vi tar emot patienter hos vår klinik, men agerar även uppsökande. Inför detta uppdrag, finns upprättade samarbetsnätverk mellan oss, andra verksamheter inom Region Norrbotten, såsom Piteå-Älvdalens hälsocentraler, Piteå Kommun och övrig hälso- och sjukvård. Då vi är en klinik med cirka 70 anställda, måste vi hjälpas åt för att möta uppdraget på bästa sätt. Vill du vara en del av oss? Vi inväntar din ansökan.
Vi sökerTill klinikens DBT-Team, söker vi nu dig som är utbildad DBT-terapeut och som har goda kunskaper i det svenska språket i tal såväl som skrift. Meriterande är om du har vidareutbildningar inom evidensbaserade behandlingsinriktningar som prolonged exposure (PE), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), narrative exposure therapy (NET) eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Det är också meriterande om du har erfarenhet av journalföring inom journalsystemet Cosmic eller VAS och erfarenhet av bedömning och behandling inom psykiatri.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, för att trivas i denna roll är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer och kan fokusera på rätt saker. Vidare är du noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Är lyhörd och kan anpassa sig till andra. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Det här får du arbeta medDBT-Terapeut inom klinikens enhet för behandling och rehabilitering, det blir din primära uppgift att utföra psykologisk behandling i form av samtalsterapi individuellt och färdighetsträning i grupp. Du ingår i klinikens DBT-team där man tillsammans lyfter svårigheter, utmaningar och framgångar i behandlingarna. Klinikens DBT-team har också telefoncoaching för vissa patienter. För en hälsosam arbetsbalans kan du också ha annan psykologisk behandling, individuellt eller i grupp. Att kunna agera kontaktperson och samordna dina patienters vård är en viktig del av uppdraget. Utöver detta, förväntas du såklart också att ha ett gott medarbetarskap och bidra till klinikens utveckling.
Det här erbjuder vi dig- Kompetensutveckling inom psykologi
• Handledning och metodhandledning efter behov
• Arbete dagtid, helgfria vardagar
• Flexibel arbetstid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid och tillträde efter överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
