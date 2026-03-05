Teletekniker sökes till Markverkstad Ronneby
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Ronneby Visa alla elektronikjobb i Ronneby
2026-03-05
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande tekniskt intresse och drivs av utmaningar och utveckling? Tycker du att tekniskt arbete är kul? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Markverkstad Ronneby
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet som tillhör förbandet Arméstaben. MvE utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstaden Syd som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta, tillsammans är vi ca 180 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker på Markverkstadens Fält-tele detalj kommer du att utföra funktionskontroller, felsökningar och reparationer på Försvarsmaktens sambandsmateriel. Arbetsuppgifter omfattar underhåll av soldatburna, hytt och fordonsmonterade tele, radio- och ledningssystem som är förekommande inom våra markförband. Flertal arbeten (både felsökning och reparation) sker i dator/nätverksmiljö i vår televerkstad. Dock förekommer det arbeten och uppdrag ute på plats hos våra förband, eller på annan ort under enklare fältmässiga förhållande.
KRAV
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot el/tele/teknik, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana
• B-KörkortPubliceringsdatum2026-03-05Dina personliga egenskaper
För att trivas som teletekniker hos oss ser vi att du har ett stort teknikintresse och även ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet, både när du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Att vara serviceinriktad faller sig naturligt för dig och du arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga användarnöjdhet till verksamheten vi stödjer.
Vi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet inom konfiguration/felsökning av datorer och nätverk.
• Goda kunskaper inom området tele/radiokommunikation samt datateknik/datakommunikation och självständigt kunna utföra felsökning/reparation på dessa typer av system.
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens tele-/radio-/ledningssystem
• C-Körkort
• Militärt förarbevis
• Tidigare erfarenheter av fiberinstallationer och nätverk.
• Erfarenhet av elektromekanik Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Ronneby
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Magnus Martinsson 070-235 45 13
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778183