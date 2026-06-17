Vikarierande Stallansvarig
Ladan Backa Västergård Ideell Förening / Djuruppfödarjobb / Göteborg Visa alla djuruppfödarjobb i Göteborg
2026-06-17
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Arbetsplatsen
Ladan i Backa är en besöksgård och mötesplats för barn, ungdomar, familjer och andra besökare. Verksamheten drivs av en ideell förening och bygger på mötet mellan människor, djur och natur. På gården finns kor, får, getter, grisar och kaniner. Här bedrivs djurverksamhet, djurträffar, lovaktiviteter, studiebesök och andra aktiviteter för barn och unga.
Vi söker nu en stallansvarig som vill ta ansvar för den dagliga driften av stallet och djurverksamheten tillsammans med verksamhetschef, personal och volontärer.
Vår vision är att alla ska känna att "här kan jag vara, här får jag plats, och här händer det saker". Ladan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där våra lokaler genomgår en rejäl uppfräschning och vi är i startgroparna på en storsatsning på fler ledarledda aktiviteter kring djur, natur, hantverk och gemenskap. Vi söker djurvana och sociala eldsjälar att hjälpa oss bidra till en levande mötesplats för alla generationer.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som stallansvarig ansvarar du för den dagliga verksamheten på Ladan i Backa. Du planerar och samordnar det praktiska arbetet tillsammans med chef, personal, volontärer och deltagare.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planering och samordning av det dagliga arbetet på anläggningen
Tillsyn och skötsel av djuren enligt gällande rutiner och regelverk
Utbildning av djur, t ex att lära dem att gå i grimma/ledband
Introduktion och arbetsledning av personal och volontärer i det dagliga arbetet
Kontakt med besökare, skolor och andra grupper som deltar i verksamheten
Medverkan vid planering och genomförande av aktiviteter, lovverksamhet och arrangemang
Ansvar för daglig ordning, säkerhet och trivsel på området
Enklare administration, dokumentation och beställningar
Enklare lokalvård
Uppmärksamma behov av underhåll och förbättringar på anläggningen samt genomföra dessa efter verksamhetschefs instruktioner
Tjänsten innebär nära samarbete med verksamhetschef, som ansvarar för ekonomi, övergripande djurvälfärd, verksamhetsutveckling och externa myndighetskontakter.KvalifikationerKvalifikationer
Djurvana av kor, får, getter eller andra lantbruksdjur
Erfarenhet av att träna större djur
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
God samarbetsförmåga
Förmåga att planera och organisera det dagliga arbetet
Datorvana
Körkort B
Förmåga att arbeta praktiskt och fysiskt utomhus
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom föreningsverksamhet
Erfarenhet av arbetsledning eller samordning
Erfarenhet av läger- eller ungdomsverksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, djur och praktiska arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att vara en närvarande person i verksamheten. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett positivt klimat för både besökare, barn, ungdomar och kollegor.
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: verksamhetsledareladan+vikstallansvarig@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ladan Backa Västergård Ideell Förening
, https://www.ladanibacka.se
Rimmaregatan 9 B (visa karta
)
422 55 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ladan Backa Västergård Ideell Fören Jobbnummer
9969141