Telenor - Din framtid inom försäljning börjar här!
Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
Arbetsplatsen, som för tredje året i rad har utsetts till Telenors bästa mobilsäljare och samt ledare, söker nu nya säljare till teamet!
Vi söker just nu fler stjärnor till vårt kontor i hjärtat av Stockholm. Hos oss får du chansen att sälja för ett av Sveriges mest välkända varumärken, Telenor, i en miljö där det är fullt ös, höga mål och ännu högre energi varje dag
Du kanske har erfarenhet av försäljning och vill ta nästa kliv. Eller så har du rätt driv, rätt attityd och vill lära dig försäljning från grunden. Oavsett vilket så får du rätt förutsättningar hos oss
Vad får du hos oss
• Fast garantilön varje månad plus provision utan tak * Tävlingar med stora priser varje månad * En plats i ett tight team som stöttar, pushar och firar tillsammans * En chans att klättra snabbt då vi älskar att lyfta fram våra egna * Kontinuerlig säljutbildning och coachning från branschens bästa * Ett kontor mitt på Drottninggatan i Stockholm med musik, tempo och puls
Vi söker dig som
• Har jobbat med försäljning tidigare eller har drivet att bli grym på det * Pratar och skriver flytande svenska * Jobba heltid på plats i Stockholm * Trivs i ett socialt sammanhang där det händer saker hela tiden * Är redo att ge järnet för att lyckas och nå dina mål
Vad gör vi
Vi jobbar med försäljning via telefon åt Telenor. Det betyder att du kontaktar både nya och befintliga kunder, presenterar grymma erbjudanden och bygger relationer. Det är tempofyllt, utvecklande och riktigt roligt
Låter det som något för dig
Vi söker just nu och tar in kandidater löpande. Så om du känner att detta kan vara din nästa utmaning, skicka in din ansökan direkt
Välkommen till HomeCall Där vinnare trivs
#Main Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://www.homecall.se/ Arbetsplats
Home Call Kontakt
Yasmine yasmine@homecall.se Jobbnummer
9492542