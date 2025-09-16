Telefonsäljare View360
2025-09-16
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker en säljande projektledare till View360.
Känner du att du vill byta miljö! Vi sitter i ljusa lokaler i en inspirerande och spännande arbetsmiljö! Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
View360 är en arbetsplats med glädje, god sammanhållning och där digital utveckling står i centrum. Vi är Sveriges ledande producent av virtuella rundturer på Google. Vi erbjuder våra kunder en digital upplevelse av deras verksamhet utifrån deras behov och förutsättningar. Vi har väldigt höga ambitioner och målsättningar med våra projekt, men viktigast av allt är att vi bemöter varandra och våra kunder som riktigt goda vänner.
Se några av våra projekt nedan.
Nio House: https://goo.gl/maps/6tHPuixBib9gyfwAA
Lily Country Club: https://lilycountryclub.view360.se/
Cafe De Oriente: https://cafedeoriente.view360.se/
Ansvarsområden
B2B försäljning.
Budgetansvar.
Projektledning av fotograferingstillfällen i utvalda städer.
Digitala möten.
Vi söker dig som är driven och målinriktad. Har du jobbat med försäljning tidigare är det självklart bra men absolut inte nödvändigt. Det är framför allt ditt driv och din personlighet som är viktigast för din framgång.
Skulle du tycka det var kul att sälja virtuella rundturer? Och vill jobba med världens bästa kollegor på världens bästa arbetsplats?
Då ska du skicka en ansökan & CV till work@view360.se
, gärna med en bild. Vi vill bara veta varför du söker jobbet och varför vi ska anställa just dig.
Hoppas vi ses!
Teamet på View360 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: apply@view360.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonsäljare Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare View360 International AB
