Telefonkommunikatör
Becksmo Kommunikation AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Becksmo Kommunikation AB i Stockholm
, Österåker
, Uppsala
, Eskilstuna
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du en varm, noggrann och empatisk person som alltid ger ett vänligt intryck i ditt arbete?
Vi söker nu fler medarbetare till vår avdelning för utgående givarsamtal. Du är med och gör skillnad för flertalet av de större insamlingsorganisationerna i Sverige och du är deras representant i mötet med deras givare.
Du ringer privatpersoner som skänkt gåvor, tackar för gåvan och förmedlar organisations budskap med stöd av samtalsmanus.
För att trivas med jobbet krävs det att du tycker om att ringa ut och förmedla organisations budskap på ett professionellt och vänligt sätt.
Du bidrar med en trevlig stämning i teamet och är alltid lösningsorienterad i ditt arbete.
Du kommer att ingå i ett team av kollegor som med hjälp av sina olika bakgrunder och kunskaper strävar mot gemensamma mål och bidrar till en trygg och inspirerande arbetsplats.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete via telefon, men det är inget krav för ansökan. Du får utbildning på plats, och vi sätter stort fokus på dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal och tjänstepension. Arbetstiden är 9-18 vid heltid. Hos oss går det även bra att arbeta deltid dock önskar vi att du kan arbeta minst 12 timmar per vecka.
Mejla personligt brev samt CV till jobb@becksmo.se
Arbetsplatsen har kollektivavtal med Unionen.
Besök gärna våra sociala medier:www.instagram.com/becksmokommunikation/www.facebook.com/becksmokommunikation/
och vår hemsida www.becksmo.se
för att få en känsla för vilka vi är.
Vi är sedan 2017 i framkant inom fundraisingbranschen och arbetar nära tillsammans med våra uppdragsgivare.
2022 blev vi utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri, och 2023 årets inkluderande företag Älvsjö-Hägersten, vilket vi är mycket glada och stolta över.
Vår värdegrund bygger på feminism, antirasism, inkludering och alla människors lika värde. Vi strävar efter en jämn kön- och åldersfördelning. Vår mångfald är vår styrka.
Kontoren ligger nära Västertorps tunnelbanestation i Hägersten, Stockholm
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@becksmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonkommunikatör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Becksmo Kommunikation AB
(org.nr 559093-0839), https://becksmo.se
Störtloppsvägen 12 1TR (visa karta
)
129 47 HÄGERSTEN Kontakt
Rekryteringsansvarig
Emilia Ögren jobb@becksmo.se Jobbnummer
9751115