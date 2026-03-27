Telefonist/receptionist, vikariat
Transportstyrelsen / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-03-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Inom Transportstyrelsen har vi en gemensam växel och vi finns på tre orter, Borlänge, Norrköping och Örebro.
I rollen som telefonist/receptionist kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av sedvanliga uppgifter såsom att ta emot besökare, koppla vidare samtal, utvalda registraturuppgifter samt övriga administrativa uppgifter som kan variera över tid. Du kan också komma att få ansvar för administrativa specialuppdrag under kortare eller längre perioder.
Du behöver vara flexibel och tycka om att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du är en viktig person då du tar emot våra besökare och får både våra interna och externa besök att alltid känna sig välkomna.
Dina arbetstider kommer vara mellan kl. 08.00 och 16.30.
Vår reception är öppen varje vardag mellan 10.00-12.00. I växeln tar vi emot samtal 09.00-16.00 måndag-torsdag och fredag 09.00-13.00.
Du kommer att
- vara Transportstyrelsens ansikte utåt och arbeta med kundmöten via telefon och via besök i vår reception
- utföra olika typer av administrativa arbetsuppgifter som hantering av passerkort och arbeta med utvalda registraturuppgifter.
Du måste ha
- slutfört en gymnasieutbildning med slutbetyg
- aktuell erfarenhet av arbete som växeltelefonist
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska.
Det är meriterande om du också har
- arbetat som receptionist
- erfarenhet av telefonisystem Ace eller annat kvalificerat växelsystem
- arbetat med hantering av passerkort
- erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning.
Vi vill att du
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar
- är serviceinriktad genom att vara tillmötesgående i ditt bemötande, har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- har god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift, är noggrann och strukturerad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 15 januari 2027, med ev. möjlighet till förlängning. Placeringsorten är Norrköping. Tillträde enligt överenskommelse. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor, välkommen att kontakta sektionschef Faten Isik, faten.isik@transportstyrelsen.se
, 010-495 5007. Saco-S, Johan Stenborg och ST, Anders Bodving, nås via växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Vi behöver din ansökan senast den 17 april 2026 märkt med referensnummer TSG 2026-2883. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ett komplett CV och personligt brev. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Juridik
Avdelning Juridik består av fem enheter. Juridikenheterna styr och stöder myndighetens olika avdelningar i juridiska frågor, och enheten Registratur ansvarar för registratur, reception och växel. Vi finns på flera orter. Vår huvudort är Norrköping.
Vi bidrar till en enhetlig och effektiv hantering av Transportstyrelsens behov av styrning och stöd i juridiska frågor och i språkliga frågor inom regelgivning. Vi bidrar med styrning och stöd i diarieföring, ad acta och arkivläggning, passerkortshantering, besöksmottagning och växel.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-2883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9822381