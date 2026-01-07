Telefonist / Receptionist till Älvsjö Tandvård
Älvsjö Tandvård AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsjö Tandvård AB i Stockholm
Älvsjö Tandvård söker nu en serviceinriktad och strukturerad telefonist/receptionist som vill vara en viktig del av vår moderna och växande tandvårdsklinik i Älvsjö. Rollen passar dig som trivs med telefonkontakt, administration och att skapa trygghet för patienter - gärna med bakgrund som tandsköterska eller erfarenhet från tandvården.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
I denna roll arbetar du huvudsakligen med:
Utgående och inkommande telefonsamtal till patienter
Boka, boka om och optimera tidböcker
Ge information och vägledning kring behandlingar och besök
Säkerställa ett professionellt, varmt och effektivt patientbemötande
Administrativt arbete kopplat till bokningar och patientflöden
Du blir en nyckelperson i klinikens dagliga arbete och bidrar direkt till både patientnöjdhet och en välfungerande verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska (starkt meriterande) eller har dokumenterad erfarenhet från tandvård
Har vana av telefonkontakt och patientbokning
Är strukturerad, noggrann och har lätt för att planera
Är serviceinriktad, positiv och trygg i din kommunikation
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i journalsystem
Behärskar svenska flytande i tal och skrift (fler språk är meriterande)
Är stresstålig och kan hantera ett högt tempo med lugn och professionalism
Varför Älvsjö Tandvård?
Älvsjö Tandvård är en stor, modern och välrenommerad klinik belägen mitt i Älvsjö, precis vid pendeltågsstationen. Vi arbetar med den senaste tekniken inom tandvård, såsom digital avtryckstagning, CBCT, tandreglering med aligners, kirurgi och implantatbehandlingar.
Vi erbjuder allt inom allmäntandvård och specialistnära vård och har som mål att på sikt erbjuda all tandvård under ett och samma tak. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, engagemang och ett starkt patientfokus.
Hos oss uppmuntras alla medarbetare att bidra med idéer och vara delaktiga i klinikens utveckling. Vi värdesätter kompetens, ansvarstagande och en god stämning i teamet.
Hos oss får du:
En trygg arbetsplats i en modern och växande klinik
Ett varierande arbete med mycket patientkontakt
Möjlighet att utvecklas inom tandvården och kliniken
Ett engagerat team med höga ambitioner och god sammanhållning
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan märkt "Telefonist/Receptionist" till Älvsjö Tandvård och bli en del av ett professionellt team där patienten alltid står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tandvård AB
(org.nr 559089-8598)
Prästgårdsgränd 4 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9672481