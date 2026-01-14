Telefonförsäljare inom tandvård
OraSolv Clinics AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
Söker du ett utvecklande jobb på heltid och deltid Kika nedan! Vill du jobba hemifrån?Jobbtitel: Telefonist/Mötesbokare till tandvårdskedja Plats: Göteborg, distans möjligt. (föredragen plats är Göteborg) Jobbtyp: Deltid, Heltid
Vi söker en självgående telefonsäljare/mötesbokare till vårt skickliga team, denna person föredrar varierat arbete och älskar att anta nya utmaningar. På Happident värderar vi trivsel, att ha kul på jobbet och utveckling.
Vi söker dig som är driven, motiveras av resultat och tycker försäljning är roligt. Alla våra medarbetare genomgår en utbildning både i produktkännedom & verksamheten, således krävs ingen tidigare erfarenhet inom tandvård.
Ansvarsområden:
Ringa leads och konvertera dom till möjliga kunder
Boka in konsultationer på våra kliniker i Sverige
Följa upp med kunder och säkerställa en god och smidig kundresa
Vi tror att du...
Har minst 2 års erfarenhet av aktiv försäljning
Kan både svenska och engelska i tal och skrift
Har goda datorkunskaper
Är organiserad, självgående och har en riktig go-getter attityd
Meriterande om du har erfarenhet från Hubspot eller annat CRM
Vad vi erbjuder...
Spännande och utvecklande arbetsmiljö
Individuellt ansvar
Konkurrenskraftig lön
Är du taggad på att vara med och forma vårt varumärke, vår strategi och vår företagskultur? Du kommer få ta beslut som verkligen gör skillnad. Rollen är heltidstjänst och urval görs löpande, så vänta inte med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning. Tillträde: Snarast Kontaktuppgifter: Mazdak Eyrumlu. maz@happident.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Orasolv Clinics AB (org.nr 556757-3612)
Happident, Huvudkontor (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9683392