Teledyne Flir - Montör
Thalamus it consulting AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Din nya tjänst Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag med spännande produkter?
Nu behöver Teledyne FLIR komplettera sitt team med flera montörer. Du kommer att arbeta med montering av företagets produkter som består av både mekanik och elektronik. Du får ett roligt och spännande uppdrag i en högteknologisk miljö, med förstklassiga lokaler och fantastiska medarbetare.
Du kommer att vara anställd av Thalamus och uthyrd till vår trevliga kund.
Arbetsplatsen är belägen i Täby.
Din bakgrund Den rätta personen bör ha studerat teknik på gymnasienivå eller motsvarande och troligen ha arbetat några år. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av montering.
Du som person Dina personliga egenskaper spelar en stor roll. Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse. Att ta stort eget ansvar för att planera ditt arbete är inget problem för dig. Du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du gillar att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha kontroll över verksamheten omkring dig.
Kundens koncernspråk är engelska, och du måste kunna ta till dig information både skriftligt och muntligt.
Du är med fördel: * Noggrann, självgående och nyfiken * Lättlärd och teknikintresserad * Villig att lära dig mer om teknik
Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sanja Kolar på 070 860 82 52 eller Ida Sebitli på 073 856 53 74. Intervjuer kommer ske fortlöpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2025-11-07.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig En arbetsgivare som ständigt utvecklas för att vara attraktiv och sätta dig som medarbetare i fokus.
För oss betyder detta bland annat trygg ansällning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, friskvårdsbidrag, pension, försäkringar etc. Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Sanja Kolar sanja.kolar@thalamus.se 08 120 88 752 Jobbnummer
9548773