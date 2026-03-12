Teknisk testare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren teknisk testare för ett uppdrag inom utveckling och förvaltning av tjänster kopplade till kreditrisk och återbetalningsförmåga. Rollen ingår i ett prioriterat initiativ där en ny kreditriskmodell implementeras. Du blir en del av ett agilt och tvärfunktionellt team som arbetar nära verksamheten med kvalitetssäkring och vidareutveckling av affärskritiska tjänster.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp testaktiviteter i olika delar av utvecklingsprocessen
Utveckla, underhålla och vidareutveckla automatiserade tester
Arbeta med API-tester, GUI-testautomation och manuella tester
Samarbeta nära utvecklare, verksamhetsanalytiker och övriga teammedlemmar för att säkerställa hög kvalitet i leveranser
Delta i kravgranskning och lösningsanalys i tidiga faser av utvecklingen
Bidra till förbättring av teststrategier, arbetssätt och testprocesser
Dokumentera, planera och följa upp arbetet i verktyg som Jira och Confluence
Delta i kunskapsutbyte och samarbete med andra testare inom organisationenKvalifikationer
Gedigen erfarenhet av både manuella tester och tekniska tester
Goda programmeringskunskaper i JavaScript och/eller TypeScript
Erfarenhet av att utveckla och underhålla API-tester, exempelvis i ReadyAPI eller liknande verktyg
Erfarenhet av GUI-testautomation, exempelvis med TestCafe eller liknande ramverk
Erfarenhet av Jira Zephyr för dokumentation och exekvering av testfall
Goda kunskaper i SQL för utsökning och hantering av testdata
Erfarenhet av arbete med CI/CD-pipelines
God förståelse för teknikstacken inom teknisk test samt utveckling i Java och JavaScript
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team
Strukturerat och noggrant arbetssätt
God kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
Programmeringskunskaper i Java
Erfarenhet av enhetstestning, exempelvis med JUnit eller Jest
Erfarenhet från bank- eller finanssektorn
Start/Längd
Start: 2026-05
Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning)
Plats
Plats: Stockholm (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559322-0733)
118 20 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
9794829