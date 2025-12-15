Teknisk Systemspecialist/Integrationsutvecklare
2025-12-15
Vill du vara med och bygga framtidens digitala ekosystem på Tekniska museet? Trivs du i en roll där du kombinerar teknisk kompetens på både strategisk och operativ nivå med verksamhetsförståelse, och gillar att jobba nära HR, ekonomi och drift? Då är det här rätt tjänst för dig.
Just nu står vi inför ett av våra viktigaste projekt: införandet av ett HR-system som ska bli navet för våra processer kring personal, lön, identitetshantering och integrationer.
Vi söker därför en teknisk systemspecialist som vill ta en central roll i projektet - och som på sikt även vill arbeta med våra övriga verksamhetssystem inom t.ex. bokning.
Tjänsten är en projektanställning på sex månader med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som Teknisk Systemspecialist/Integrationsutvecklare blir du en nyckelperson i att utveckla och stötta våra digitala arbetssätt. Du har ett brett IT-kunnande och är trygg i tekniska flöden, datakvalitet, API:er, integrationer och systemlogik - men du behöver inte vara specialist på HR-system sedan tidigare.
Du arbetar nära:
HR-chef och HR-teamet- som bidrar med HR-processer, begrepp och krav
Chef Ekonomi och IT - som säkerställer ekonomiska, strategiska och tekniska perspektiv
Teknisk strateg och IT-teamet
Konsulter för HR-system och arkitektur
Projektledaren för HR-införandet och projektgruppen som även ser över processer och arbetssätt inom ramen för vårt pågående förändringsarbete
Din primära uppgift är att säkerställa att data flödar korrekt mellan vårt nya HR-system (master) och vår övriga systemflora (Lön, AD/IAM, Tidrapportering m.m.).
Din roll är att vara brygga mellan verksamhet och teknik. Uppdraget innebär ett praktiskt genomförande av implementation och integrering utifrån en strategisk analys och kräver att du kan lyfta blicken för att se hur dataförändringar påverkar beroende system.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I HR-satsningen (första perioden):
Driva och kvalitetssäkra tekniska flöden mellan HR-system, lön, AD/M365 och andra system
Kartlägga och dokumentera informationsflöden och datamodeller
Stötta HR med datakvalitet, export/import och struktur för masterdata
Säkerställa identitetshantering och behörighetsmodeller (IAM)
Delta i konfiguration och tester av integrationer och systemkopplingar
Fungera som Tekniskas tekniska projektresurs i dialog med leverantörer och konsulter
Bidra till tekniska beslut och långsiktig arkitektur
På sikt (efter HR-implementeringen):
Stötta och utveckla bokningssystem för olika målgrupper
Arbeta med integrationer och processer mellan olika verksamhetssystem
Ge tekniskt stöd till verksamheten vid förändringar och vidareutveckling
Delta i Tekniska museets övergripande digitaliseringsarbete
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från en eller flera av följande områden:
IT, systemförvaltning eller teknisk projektledning
Systemintegrationer, fältmappning, datatransformation, API:er och dataflöden
arbete med masterdata, datakvalitet eller systemkartläggning
AD/M365, användarhantering och behörighetsmodeller
arbete nära HR, ekonomi eller drift (meriterande men inte krav)
tekniskt ansvar i systeminföranden eller digitaliseringsprojekt
Det är meriterande om du har erfarenhet av lönesystem och schemaläggning och hur integration mellan dessa och HR skapar enkelhet, säkerhet och mervärde för systemägare.
Du behöver inte vara expert på HR-system - vi lär dig det du behöver. Det viktiga är att du är:
systematisk
lösningsorienterad
noggrann med data
bra på att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska kollegor
trygg i att ta ansvar, ta initiativ och driva ditt område framåt tillsammans med systemägare och processledare.
För att lyckas i detta tidsbegränsade uppdrag tror vi att du är en teknisk "doer" som har gjort detta förut.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att forma framtidens digitala miljö på Sveriges tekniska museum
Ett meningsfullt uppdrag där teknik och människor möts
Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom HR, ekonomi, drift och IT samt förändringsledning
Möjlighet att växa och utvecklas i takt med våra system och processer
En arbetsplats som präglas av nyfikenhet, utveckling och innovation
Om Tekniska
I 100 år har Tekniska museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar. Vi är Sveriges tekniska museum, ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar 400 000 besökare årligen. Vi är också en mobil verksamhet som turnerar ut i landet och har två filialer - The Cell i Hagastan och Tekniska i Tensta.
Vi skapar upplevelser där barn och vuxna engageras i att bygga den värld de vill leva i. Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid och stolt vinnare av Årets museum 2025.
Anställningens omfattning
Anställningen är en visstidsanställning på sex månader, med möjlighet till förlängning.
Löneform: Månadslön.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering_it@tekniskamuseet.se
senast den 2026-01-12. Vi kommer påbörja intervjuer allt eftersom de kommer in även innan sista ansökningsdag. Märk ansökan med " Teknisk Systemspecialist/Integrationsutvecklare
Tekniska museet". Vi önskar kontaktuppgifter till två referenser.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy på vår hemsida.
