Teknisk Support inom värmesystem till Värmebaronen
Mero Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Kristianstad Visa alla installationselektrikerjobb i Kristianstad
2026-07-08
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Har du en bakgrund inom el och drivs av att lösa tekniska utmaningar? Hos Värmebaronen får du en central roll där du hjälper installatörer, återförsäljare och distributörer att lösa tekniska frågor kring företagets värme- och energilösningar genom rådgivning, felsökning och produktsupport.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Värmebaronen är ett familjeägt företag som sedan 1975 utvecklar och tillverkar värmeanläggningar i Sverige. Från huvudkontoret och fabriken i Österslöv utanför Kristianstad konstrueras och produceras hela produktsortimentet, som idag säljs både på den svenska marknaden och internationellt.
Med nästan 70 medarbetare och över 50 års erfarenhet har Värmebaronen byggt upp ett starkt kvalitetsrykte inom energibranschen. Företagets filosofi har alltid varit densamma – att inte vara störst, utan att vara bäst. Genom att ha utveckling, konstruktion och tillverkning samlat under samma tak skapas korta beslutsvägar, hög kvalitet och goda möjligheter att påverka verksamheten.
Mero hjälper till i rekryteringsprocessen, men anställning sker direkt hos Värmebaronen.
Om rollen
Som Teknisk Support hos Värmebaronen blir du en viktig del av teamet som stöttar installatörer, återförsäljare och distributörer kring företagets produkter och system. Du arbetar med teknisk rådgivning, felsökning och vägledning kring installationer, där en stor del av arbetet handlar om att förstå kundens situation, analysera problem och hjälpa dem till rätt lösning. Rollen är kontorsbaserad och all support sker på distans via telefon, Teams och e-post.
Med tiden bygger du upp en djup kunskap om Värmebaronens produkter och blir en viktig teknisk resurs både externt och internt. Rollen innebär även ett nära samarbete med kollegor inom utveckling och produktion, där du bidrar med värdefulla insikter från marknaden och är med och driver förbättringar av produkter, processer och kundupplevelse. Du arbetar bland annat med:
Ge teknisk support och felsökningshjälp till installatörer och återförsäljare på distans
Felsöka produkter och installationer
Läsa och tolka elscheman och teknisk dokumentation
Hjälpa kunder att identifiera fel och hitta rätt åtgärd
Samarbeta med utveckling, produktion och andra tekniska funktioner
Om dig
Vi tror att du har en bakgrund inom el och är van vid att felsöka och lösa tekniska problem. Kanske arbetar du idag som elektriker, elmontör, industrielektriker, servicetekniker eller i en annan teknisk roll där du dagligen använder din tekniska förståelse för att hitta lösningar.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i nya produkter och system. Du trivs med att analysera problem, hitta lösningar och kommunicera tekniska resonemang på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Genom ditt professionella bemötande skapar du förtroende hos såväl kunder som kollegor. Vi tror att du har:
• Erfarenhet från elbranschen eller annan teknisk verksamhet • God förståelse för elsystem, elkomponenter samt styr- och reglerteknik • Erfarenhet av felsökning och teknisk problemlösning • Förmåga att läsa och tolka elscheman • Förståelse för samspelet mellan elkraft, styrsystem och olika komponenter i tekniska installationer • Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av teknisk support och rådgivning till kunder, installatörer eller återförsäljare via telefon, e-post eller andra digitala kanaler är starkt meriterande.
Övrig information
Plats: Österslöv utanför Kristianstad
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: 07.30–16.00
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7884553-2091651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://jobs.mero.se
291 53 (visa karta
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291 53 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9996381