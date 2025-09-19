Teknisk specialist, Solna stad
Solna kommun / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2025-09-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Fastighetsavdelningen ansvarar för tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av stadens egna fastighetsbestånd samt vissa inhyrda lokaler som används i stadens verksamheter.
Fastighetsbeståndet omfattar cirka 225 fastigheter som huvudsakligen används för exempelvis förskolor, skolor, kultur- och idrottsanläggningar samt omsorgsverksamheter.
Vårt mål är att erbjuda ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler med god inomhusmiljö. Avdelningen består av två enheter. Denna tjänst tillhör enheten för drift och förvaltning, där det idag finns roller som fastighetsförvaltare, tekniska specialister, driftcontroller, driftingenjör och fastighetsingenjör. Vi har även en projektenhet som arbetar med större investeringar och ombyggnader.
Vårt erbjudande
- En nyckelroll i en spännande kommun
- Nära ledarskap och snabba beslutsvägar
- Stor möjlighet att påverka och vara med i vår utvecklingsresa
- Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare.
Vad innebär arbetet?
Som teknisk specialist har du ansvar för att bevaka, utveckla och förädla förvaltningsobjekten ur ett långsiktigt byggnadstekniskt perspektiv. Du kommer att vara kravställare i investeringsprojekt och bolla byggnadstekniska frågor med förvaltare och projektledare. Du ska vara den som våra medarbetare vänder sig till i tekniskt komplicerade frågor.
Du kommer vara samordnare för fastighetsinvesteringar och underhållsåtgärder samt tillse att fleråriga planer finns för både kommande investeringar och underhåll. Uppföljning av myndighetskrav, energiförbrukning och teknisk status för installationer och fastigheter kommer ingå i dina arbetsuppgifter. Du kommer även att vara projektägare för fastighetsägarinvesteringar och vissa underhållsprojekt där du ska kravställa, följa upp samt ansvara för mottagandet av projekten. Du kommer vara delaktig vid framtagning av tekniska anvisningar och riktlinjer. När tekniska utredningar ska göras så kommer dessa naturligt att komma till dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har en utbildning som ingenjör, tekniker, teknisk förvaltare, teknikspecialist eller liknande, alternativt annan dokumenterad utbildning eller påbyggnadsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
- relevant yrkeserfarenhet, exempelvis som teknisk förvaltare, ingenjör, teknikspecialist eller i en liknande roll
- har förmågan att på ett kostnadsmedvetet sätt förstå och tillämpa ekonomiska principer, med fokus på kostnader och intäkter
god stilistisk förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
god datorvana och lätt för att sätta dig in i olika tekniska system, till exempel MS Office.
Vi ser det som meriterande om du har
högskoleutbildning som är relevant för tjänsten
erfarenhet av upphandling, budgetarbete eller att driva projekt.
Vi söker dig som är strukturerad och drivande, som gärna tar egna initiativ och trivs med frihet under ansvar. Fastighetsavdelningen är en servicefunktion till stadens verksamheter och vi vill därför att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att förstå andras roller och förutsättningar. Som teknisk specialist är det också viktigt att du har gott omdöme, kan väga samman komplex information och göra korrekta avvägningar och bedömningar.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev senast den 28/9-2025.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta fastighetschef Erik Gunnarsson, på telefon 08-746 14 50 eller på Erik.Gunnarsson@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler.
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gator, torg, parker och naturområden. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer. VA- och avfallsavdelningen tar hand om kommunens kommunaltekniska anläggningar för vatten och avlopp samt kommunens avfallshantering.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Tekniska förvaltningen, Fastighet Kontakt
Erik Gunnarsson, fastighetschef 08-7461450 Jobbnummer
9516315