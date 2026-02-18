Teknisk specialist inom övervakning
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-02-18
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens behov, med möjlighet att kombinera arbete från våra kontor i Göteborg, Borås, Mölndal, Skövde eller Vänersborg och på distans. Du kommer att ha en placeringsort/geografisk hemvist, men distans/hybridarbete är en del av vår kultur.
Du söker en tjänst inom vårt team för event och monitorering, där du får arbeta med centrala övervakningsplattformar i en komplex och samhällskritisk IT-miljö. Rollen erbjuder ett varierande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling och många kontaktytor inom organisationen. Därför är det också viktigt för oss att du är nyfiken, gärna samarbetar med andra och vill utvecklas.
Teamet ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av monitoreringslösningar för insamling, analys och larm baserat på events och mätdata. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra automation, standardisering och kvalitet i övervakningen, i nära samverkan med andra teknik- och driftteam.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konfigurera och vidareutveckla övervakning, larm och eventhantering
Analysera och felsöka med hjälp av monitoreringsdata
Förvalta och vidareutveckla monitoreringsagenter och datainsamling
Automatisera återkommande arbetsuppgifter
Bidra till utveckling av standardiserade och beställningsbara övervakningstjänster
För att lyckas i rollen behöver du:
Flerårig erfarenhet inom övervakning, med eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Praktisk kunskap av större plattformar och automatisering
Erfarenhet av Linux (Red Hat/Ubuntu) och Windows
Erfarenhet av skriptspråk (Bash, Python, PowerShell)
God dokumentationsförmåga och erfarenhet av Git
Förmåga att kommunicera tydligt med både tekniska och icke-tekniska kollegor
Active Directory
Meriterande:
Prometheus, Grafana
Ansible och andra IaC-verktyg
SCOM
MS SQL
VMware och CI/CD-pipelines
ServiceNow
Agila arbetssätt
ITIL
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Det innebär att här blir du del av ett team som jobbar tillsammans för att komma fram till de bästa lösningarna, lyssnar på varandra och är öppna för feedback.Publiceringsdatum2026-02-18Övrig information
Tjänsten kan bli säkerhetsklassad och kräva svenskt medborgarskap.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs gärna mer om våra förmåner och verksamheter.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
