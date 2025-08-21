Teknisk specialist - Elkonstruktion
2025-08-21
Rollen innebär att företräda beställaren i dialog med entreprenörer och projektörer samt säkerställa att levererade lösningar uppfyller gällande normer, regler och interna riktlinjer.
Exempel på arbetsuppgifter
Granska elritningar, beräkningar och modeller för installationsel.
Säkerställa byggbarhet, beständighet och teknisk korrekthet enligt BBR, Eurokoder och andra relevanta regelverk.
Delta i möten med entreprenörer och projektörer, ge återkoppling och föreslå förbättringar.
Dokumentera granskningskommentarer på ett strukturerat och spårbart sätt.
Bidra med expertstöd inom elkonstruktion vid utformning av komplexa lösningar.
Följa etablerade rutiner, mallar, checklistor och processer för granskningsarbete.
Detta gäller ett konsultuppdrag med start omgående och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech och arbeta ute hos vår kund i Stockholm. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Vi söker dig som har
Skallkrav:
Dokumenterad erfarenhet av elkonstruktion inom installationsel/fastighetsel.
Goda kunskaper om relevanta regelverk och normer (BBR, Eurokoder, elsäkerhetsföreskrifter m.fl.).
Förmåga att självständigt planera, prioritera och leverera inom givna tidsramar.
God vana av att arbeta i CAD/BIM och projektplattformar.
Kommunikativ förmåga och erfarenhet av dialog med entreprenörer och projektörer.
Meriterande:
Erfarenhet från större bygg- eller infrastrukturprojekt.
Kunskap inom säkerhetsklassade uppdrag.
Tidigare arbete i samverkansentreprenader.
Detta är en möjlighet för dig som vill bidra med din expertis i ett långsiktigt och samhällsviktigt projekt. Du får en central roll i att säkerställa teknisk kvalitet och hållbarhet i framtidens elinfrastruktur.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
