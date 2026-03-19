Teknisk skribent / Redaktör
Saab AB / Matematikerjobb / Linköping
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en Teknisk skribent / Redaktör till vår avdelning Fighter Simulation & Support Systems. Avdelningen befinner sig just nu på en spännande förändringsresa där du kommer att ha möjlighet att utveckla befintligt arbetssätt! Låter rollen som något för dig?
Vi på avdelning Fighter Simulation & Support Systems utvecklar och förvaltar skalbara och kostnadseffektiva produkter i form av träningssystem, stödsystem, simulatorer och riggar. Dels som produkter i Aeronautics produktportfölj, dels för att stödja Aeronautics att bli den mest effektiva utvecklingsorganisationen i flygbranschen. Inom området Support & Execution, behöver vi nu växa b.la genom att stärka oss inom Technical Publications.
Vi är en central del av verksamheten med syfte att fungera som en stödverksamhet till avdelningen där vårt uppdrag är att synkronisera och driva det strategiska och operativa utvecklingsarbetet. Då våra uppdrag är av olika karaktär är vårt team uppbyggt med sakkunniga medarbetare inom olika kompetensområden. Vårt huvudsakliga ansvar på Support & Execution är att säkerställa problemfria leveranser, synkronisera våra respektive områden med enade arbetssätt, att ta fram tekniska publikationer för samtliga av våra system samt att vara in- och utkanal för ILS-frågor på avdelningen.
I din roll som Teknisk skribent / Redaktör arbetar du i nära samarbete med kollegor för att producera publikationer för stöd-och träningssystem, i ett arbetsteam som har huvudansvar för att:
*
Skapa och editera publikationer
*
Stötta skribenter inom produktorganisationen med kunskap inom språk och att skriva pedagogiskt och målgruppsanpassat
*
Driva tilldelade leveranser och koordinerar med produktorganisationen kring dessa
*
Delta i leveransprocessen av publikationerna
*
Utveckla och förvalta processer för teknikinformationen
Teknikinformationen produceras utgående från tekniska underlag som tas fram av skribenter inom produktorganisationen. Som Teknisk skribent / Redaktör får du bred kunskap om Gripens alla stöd- och träningssystem, t.ex. flygsimulatorer för piloter och olika typer av systemstöd för träning av flygplanstekniker.Publiceringsdatum2026-03-19Profil
Som person är du drivande, analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du har en god kommunikationsförmåga och intresse för teknik och användbarhet. Du gillar att ha ett nära samarbete med kollegor från olika kompetensområden, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt under eget ansvar.
Utöver ovanstående kompetenser ser vi att du har en eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten, inom språk, teknikinformation, kognitionsvetenskap, datavetenskap eller liknande. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete som teknisk skribent eller ingenjör. Du uttrycker dig mycket väl i skrift på svenska och engelska.
Om du har erfarenhet av följande verktyg och specifikationer ser vi det som meriterande:
• Atlassian, Confluence och Jira
• Teamcenter eller liknande Product Lifecycle Management-system
• Simplified Technical English
• Microsoft Manual of Style
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9807539