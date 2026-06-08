Sjuksköterska/Psykiatrisjuksköterska till beroendemottagningen, Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-06-08
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå/Norsjö ingår Akutmottagning, Medicinsk- och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans verkar våra verksamheter för en god- och nära vård till våra invånare.
Psykiatriska kliniken i Skellefteå består av närmare 270 medarbetar. Tillsammans bedriver specialiserad vård inom öppenvård, slutenvård, psykiatrisk tvångsvård samt rättspsykiatrisk vård.
Vi söker nu en sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska till vår beroendemottagning. Du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterskor, skötare, psykolog, läkare, medicinsk sekreterare och avdelningschef.
Patientgruppen hos oss har en diagnostiserad beroendeproblematik ofta med samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser. Vi arbetar tätt med Kommunens öppenvård, Polismyndigheten och andra vård grannar för att kunna erbjuda patienten ett så gott stöd som möjligt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med stöd och behandlingsinsatser. Vi bedriver en individanpassad vård och du som behandlare kommer att vara en viktig del i att utforma vården tillsammans med patienten utifrån behov och målsättning med kontakten.
Arbetet består av bland annat läkemedelshantering, provtagning, motiverande- och stödjande samtal.
Det är viktigt för oss att våra patienten och deras anhöriga känner trygga med vården vi bedriver.
Arbetet är förlagt dagtid, helgfria vardagar.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss måste du uppvisa giltig sjuksköterskelegitimation.
Meriterande om du har vidareutbildning inom Psykiatri och/eller beroendevård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, du måste uppvisa ett gott bemötande, flexibilitet och kunna arbeta både självständigt och i team.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställningserbjudande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Josefin Berggren josefin.berggren@regionvasterbotten.se 0910-770599 Jobbnummer
9951522