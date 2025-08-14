Teknisk säljare till Telkey
Vi söker en teknisk säljare till Telkey Solutions AB.
Telkey har ett patenterat sätt att kreera tillfälliga låskoder i molnet - mTac (Mobile Temporary Access Code). Detta system har sedan integrerats med olika bokningssystem och låslösningar för att skapa sömlösa användarupplevelser. Utvecklingen har pågått sedan 2015 och man blev kommersiellt redo 2022. Telkey har idag kunder inom fjäll- och sportanläggningar, hotell, förrådsuthyrning, uthyrningslägenheter, företagshotell, telekommunikation och boendemarknaden. Primär marknad är Norden men även USA finns med i den strategiska planen.
I rollen som teknisk säljare har du det övergripande ansvaret för att bibehålla och utveckla ett gott samarbete med befintliga och nya kunder primärt över telefon men även fysiskt möte när möjlighet finns. Din roll är att skapa nya affärer och presentera ett attraktivt erbjudande till kunderna samt att förvalta en god dialog med befintliga kunder.
Telkey växer stadigt och tjänsten innebär goda möjligheter att utvecklas - både som individ och inom en bransch som är i stark internationell tillväxt (molntjänster för lås- och accesslösningar).
Vem är du?
Vi söker dig som har 1-3 års erfarenhet av teknisk försäljning/ försäljning av moln & SaaS tjänster. Det är mycket meriterande med erfarenhet inom digital access.
Vi ser att du som söker har en t god teknisk förståelse och ett gediget intresse av att skapa långsiktiga kundrelationer.
Goda datorkunskaper är ett krav och då rollen innebär täta kontakter med både varma och kalla kunder ser vi att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.Publiceringsdatum2025-08-14Dina egenskaper
• Självgående, kommunikativ och har lätt att skapa nya kontakter.
• Driven av att skapa långsiktiga kundrelationer
• Du har god erfarenhet av teknisk försäljning över telefon
• Van att jobba mot en budget med personliga mål
• Du är social, öppen och flexibel
• Du är en problemlösare och trivs att arbeta självständigt
• Du har ett starkt eget driv och van att planera din tid med flera bollar i luften *Du behöver kunna förstå kundens behov och föreslå lösningar
• Du är ödmjuk och öppen inför mötet med såväl nya som befintliga kontakter Telkey sitter i fina ljusa lokaler på Söder i Stockholm.
Mer om tjänsten
• Direktrekrytering med fina anställningsvillkor
• Tillsättning: omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: heltid
• Placering: På Telkeys kontor på Söder i Stockholm
Vid frågor, kontakta vår konsultchef Ellinore på Ellinore.pereira@andaragroup.se
Varmt välkommen med din ansökan
