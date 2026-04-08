Teknisk säljare Bruzaholms Bruk
2026-04-08
Långsiktiga affärer. Tunga relationer. Teknik som gör skillnad.Nu söker vi en teknisk säljare som vill ta ansvar för både affären och relationen - och som gillar att jobba långsiktigt. Rollen är tydlig, riktningen likaså. Här är vi ett lag som bygger något som håller över tid.
Om rollen
Du kliver in i ett etablerat kundsegment inom asfalt, där vi redan arbetar med Europas största aktörer. Det ger dig en trygg start och en stabil grund att bygga vidare på - men ditt uppdrag ligger främst framåt.
Du tar hand om våra befintliga kunder, men en stor del av rollen handlar om att öppna dörrar till nya kunder och samarbeten. Nya affärer tar tid. Ibland flera år. Därför behöver du både tålamod och förmågan att bygga förtroende steg för steg. Hos oss står kunden alltid i fokus, och vi arbetar tillsammans - från sälj till produktion - för att hitta lösningar som håller.
Vi utvecklar gjutna detaljer och tekniska lösningar tillsammans med kunden och kliver in som partner snarare än leverantör. Det kräver mod, vilja och uthållighet. Och det är precis så vi vill arbeta. Varje ny affär är ett långsiktigt åtagande, inte en snabb transaktion.
Du arbetar med:
Gjutna delar till asfalt- och närliggande industrier
Offerter, prislistor och avtal
Löpande dialoger, förbättringar och teknisk rådgivning
Relationer som växer över tid
Vi söker dig som:
Är trygg i dialogen och nyfiken på tekniken
Har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning inom industri
Har förmåga att se affären på lång sikt
Trivs med att ta kontakt, driva på och hålla i
Har ett äkta intresse för teknik och produktutveckling
Talar och skriver svenska och engelska
Det viktigaste är att du bygger relationer som håller - och att du förstår den industriella affären.
Välkommen in i en förändringsresa
Vi har kapaciteten, viljan och en tydlig plan framåt. Här gör vi jobbet tillsammans, och vi strävar alltid efter att bli lite bättre varje dag.Vill du vara med och skapa affärer som står pall lika länge som vårt gjutgods?
Välkommen till Bruzaholm!
Starka händer, varmthjärta och med blickenframåt. Sedan 1660.
Bruzaholms är en världsledande tillverkare av slit-och värmebeständigt gods. Vårt kvalitetssigill BZHgaranterar legeringar för 1 150 °C och 650 HB.Huvuddelen av vårt gjutgods exporteras till ledandeaktörer och anläggningar inom asfalt-, betong- ochvärmeverk världen över. All utveckling, tillverkningoch produktion sker hos oss i Bruzaholm i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170)
575 99 BRUZAHOLM Arbetsplats
Bruzaholms Bruk Jobbnummer
9841073