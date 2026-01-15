Teknisk säljare
Vi söker en erfaren och driven Teknisk Säljare med kompetens inom armering och byggnadsteknik. Rollen innebär att ta helhetsansvar för affärsutvecklingen inom prefabricerade armeringslösningar och agera som ett tekniskt bollplank åt både kund och produktion. Om du är redo för en spännande utmaning med stort eget mandat kan detta vara tjänsten för dig.
Som Teknisk säljare prefabricerad armering hos BE GROUP får du ett övergripande ansvar för att driva utvecklingen av affären, från kommersiell affärsutveckling till levererad produkt. Du fungerar som navet mellan kundens planering och vår produktion. För att lyckas i rollen krävs en hög grad av självständighet, teknisk förståelse och lösningsorientering för att ta fram korrekta armeringsspecifikationer.
I rollen kommer du att delta tidigt i kundernas planering, ge råd och förslag på prefabriceringslösningar som kunden inte själv har identifierat. Du kommer att läsa och tolka tekniska ritningar och ta fram armeringsspecifikationer och mängdberäkningar för offerter. Du koordinerar med beställare för att säkerställa att underlaget uppfattats korrekt och samarbetar aktivt med produktionsteamet för att planera och förbereda tillverkningen.
Det är en viktig del av arbetet att med hjälp av din tekniska kompetens skapa en strukturerad och effektiv affärsutveckling, upprätthålla pågående affärer och säkerställa långsiktig tillväxt.
Vi erbjuder en plats i en dynamisk miljö där du får stort eget mandat att fatta nödvändiga beslut inom din verksamhet. Rollen är placerad i Norrköping och rapporterar till Chef Armering. Du är ensam i din roll men samarbetar tätt med kollegor internt.
Vill du vara en del av en engagerad aktör inom stål- och metallindustrin och ta ansvar för att driva affären framåt? Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Affärsutveckling: Delta tidigt i kundernas planering för att ge råd och förslag på prefabriceringslösningar som kunden inte själv har identifierat
Offert och Specifikation: Ta emot och svara på kundförfrågningar. Utifrån kundunderlag ta fram armeringsspecifikationer och armeringsmängder för offert
Teknisk Beredning & Koordinering: Läsa och tolka tekniska handlingar, ritningar, modeller och handskisser för att avgöra om tillverkning är tekniskt möjlig och effektiv. Koordinera med beställare för att säkerställa att underlag uppfattats korrekt gällande dimensioner, specifikation, ritning och produktionsanpassningar
Produktionsplanering: Planera och förbereda produktionen av prefabricerade armeringskorgar, vilket innefattar produktionsplanering och arbetsorder
Kvalitet och Utveckling: Aktivt samarbeta med produktionsteamet för att lösa problem och säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetskraven. Följa upp produktionen, göra tidsstudier och bidra till att utveckla/förbättra produktionsprocesser för ökad effektivitetKvalifikationer
Utbildad högskoleingenjör, alternativt att du har tillägnat dig motsvarande kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av att läsa och förstå tekniska ritningar och modeller
Erfarenhet av att specificera armering
Dokumenterad erfarenhet inom armeringsarbete på byggarbetsplatsen
Dokumenterad erfarenhet av att skapa egna 2D/3D underlag
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skriftKörkortskrav
Meriterande
Erfarenhet av att jobba med arbetsledning och produktion inom stål och metallindustrin
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och ansvarstagande, och drivs av att ta egna initiativ för att säkerställa att affärerna fullföljs från underlag till levererad produkt. Du är nyfiken och lösningsorienterad och har förmågan att navigera och trivas i en dynamisk miljö, där du agerar som det viktiga "bollplanket" och "navet" mellan kund och produktion. Vidare har du god samarbetsförmåga och är prestigelös. Du förstår vikten av att aktivt samarbeta med det interna produktionsteamet för att lösa problem och kontinuerligt utveckla produktionsprocesserna för ökad effektivitet och kvalitet.Om företaget
Be Group Sverige AB
BE Group är en ledande oberoende ståldistributör som lagerhåller och bearbetar stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Genom bolagets produktionsservice kan kunderna beställa anpassade ståldetaljer för att effektivisera sina produktionsprocesser. Bolagets största marknader är Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Malmö. Ersättning
