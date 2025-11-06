Teknisk Säljare
Är du tekniskt intresserad och brinner för relationsbyggande? Klarar du ett högt tempo och drivs av att identifiera nya affärsmöjligheter? Då kan detta vara rollen för dig!
Om företaget Vår kund är ett stabilt och väletablerat företag med stark lokal förankring i Anderstorp. Med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och en tydlig framtidstro erbjuder de både kvalitet och utvecklingsmöjligheter, såväl för kunder som för medarbetare. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av engagemang, innovation och långsiktiga relationer.
Om rollen Vi på Purple Rekrytering & Interim söker nu en målinriktad säljare till en teknikintensiv och framåtlutad verksamhet i Anderstorp. Du blir en nyckelperson i att utveckla och utöka affärer inom ditt område, med ansvar för hela säljprocessen, från kartläggning och behovsanalys till kundbesök, förhandling och uppföljning. Du får stöd av innesälj/kundtjänst och andra funktioner internt, samtidigt som du själv ansvarar för att driva dina affärer framåt. Rollen innebär resor och du utgår från kontoret i Anderstorp. Rapportering sker till Marknads- och Försäljningschef, och du erbjuds en anpassad introduktion som ger dig bästa möjliga start.
Vem är du? Vi söker dig som är tävlingsinriktad, driven och trivs med ett högt bearbetningstempo. Du har ett tekniskt intresse och motiveras av att skapa och utveckla affärer. Du kan vara i början av din karriär och vilja växa inom försäljning, eller ha erfarenhet av B2B-försäljning och vill ta nästa steg. Viktigast är att du är självgående, nyfiken och har en stark vilja att lära och utvecklas. Du har ett starkt kundfokus, är skicklig på att identifiera behov och kan föreslå rätt lösningar ur ett brett produktsortiment. Rollen kräver uthållighet, affärsmässighet och ett brinnande engagemang för att bygga långsiktiga kundrelationer. Du ansvarar för din egen försäljningsbudget, följer företagets policys och arbetar aktivt enligt kvalitets- och miljöledningssystem. Bakgrund inom metallindustrin är ett önskemål. God datorvana och känna dig bekväm i en digital arbetsmiljö är en självklarhet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ansökan Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jennie Holmberg, Purple Rekrytering & Interim 076-307 01 23 | jennie@purplerekrytering.se Ersättning
