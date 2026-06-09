Svetsansvarig med tekniskt ledarskap sökes till industriverksamhet i Sjöbo
Posti Logistics Staffing AB / Maskiningenjörsjobb / Sjöbo Visa alla maskiningenjörsjobb i Sjöbo
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vill du kombinera din svetskompetens med ansvar för kvalitet, processutveckling och arbetsledning? Vi söker nu en erfaren svetsspecialist som vill ta en nyckelroll i en modern tillverkningsverksamhet där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står högt på agendan.
I denna roll får du möjlighet att påverka och utveckla svetsarbetet samtidigt som du är en aktiv del av den dagliga produktionen. Du blir en viktig kunskapsresurs för verksamheten och bidrar till att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande krav, standarder och kundspecifikationer.
Om rollen
Som ansvarig för svetsområdet arbetar du med både operativa och samordnande uppgifter. Du ansvarar för att svetsprocesserna fungerar effektivt, att dokumentation hålls uppdaterad och att kvalitetskrav efterlevs genom hela tillverkningskedjan.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet och övriga stödfunktioner för att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Planera, koordinera och följa upp arbetet inom svetsområdet
• Säkerställa att svetsinstruktioner, procedurer och kvalitetsdokument används korrekt
• Stödja och följa upp medarbetarnas certifieringar, utbildningar och kompetensutveckling
• Hantera kvalitetsavvikelser samt medverka i utredningar och korrigerande åtgärder
• Identifiera förbättringsmöjligheter inom produktion och arbetsmetoder
• Delta i svetsning och praktiskt verkstadsarbete vid behov
• Verka för en säker arbetsmiljö samt ansvara för utrustningens skick och funktion
• Samordna arbetet med andra avdelningar för att optimera produktion och leveransflöden
Praktisk information
• Placering: Sjöbo
• Anställningsform: Heltid
• Arbetstid: Måndag–torsdag 07.00–16.30, fredag 07.00–12.30
• Startdatum: Enligt överenskommelse
I samband med rekryteringsprocessen kan utdrag ur belastningsregistret komma att efterfrågas.Profil
Vi söker dig som
Har en gedigen bakgrund inom industriell svetsning och känner dig bekväm i en roll där du får kombinera tekniskt kunnande med ansvar och samordning. Du är en person som arbetar strukturerat, har hög kvalitetsmedvetenhet och trivs med att driva förbättringsinitiativ.
Vi tror att du:
• Har flera års erfarenhet från svetsande industri
• Har ett starkt tekniskt intresse och god förståelse för tillverkningsprocesser
• Är van vid ritningsläsning och kontrollmätning
• Trivs med att stötta kollegor och ta ansvar för arbetsflöden
• Har erfarenhet av kvalitetsarbete och dokumentstyrning
• Är bekväm med digitala system och administrativ dokumentation
• Kommunicerar obehindrat på svenska och kan hantera enklare engelska i arbetetKvalifikationer
• Teknisk utbildning inom verkstad, svets eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Praktisk erfarenhet av TIG-, MAG- och orbitalsvetsning
• Certifiering inom VT-2 och/eller PT-2
• Kompetens motsvarande IWS, IWT eller IWE
• Erfarenhet av bearbetningsmoment såsom kapning, borrning och gängning
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• B-körkort
• Truck- och traverskort
• God datorvana
• Svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
• Giltiga svetslicenser för rostfria material
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller produktionsansvar
• Kunskap inom Lean Production, Six Sigma eller liknande förbättringsmetoder
• Erfarenhet av affärs- och produktionssystem, exempelvis Monitor
Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9955333