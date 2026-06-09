Product Lead (AI & Product Operations), Antirio
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom produktledning och arbeta nära en av Sveriges skarpaste produktbyggare? Antirio söker en Product Lead
Hos Antirio får du en unik möjlighet att ta nästa steg inom produktledning i en miljö där teknik, AI och affär möts. Som Product Lead blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla Pabliq – en modern SaaS-plattform som hjälper företag att hitta, analysera och vinna offentliga upphandlingar. Du arbetar tätt tillsammans med affärsområdets CPTO och får en central roll i att skapa tydlighet kring vad som ska byggas, varför det skapar värde och hur teamet kan arbeta ännu smartare framåt.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta nära affärsområdets CPTO och utvecklas inom produktledning
En central roll i ett tekniskt starkt team med korta beslutsvägar
Stort ansvar och möjlighet att påverka produktens utveckling
En miljö där AI, innovation och moderna arbetssätt står i fokus
Flexibelt arbetssätt i ett team med högt förtroende och stor frihet under ansvar
Det här gör du hos oss
Som Product Lead arbetar du nära både produkt, utveckling, kunder och verksamhet för att säkerställa att rätt initiativ prioriteras och genomförs. Du hjälper organisationen att fatta bättre produktbeslut genom att kombinera kundinsikter, produktdata och moderna AI-verktyg.
Du kommer bland annat att:
Samla in och analysera insikter från kunder, användare och säljteam
Identifiera behov, mönster och möjligheter som driver produktutvecklingen framåt
Använda AI för att analysera feedback, kunddialoger och mötesanteckningar
Ta fram beslutsunderlag inför produktinitiativ och investeringar
Arbeta nära CPTO kring prioriteringar, roadmap och produktutveckling
Koordinera initiativ och bidra till fokus, riktning och framdrift i teamet
Introducera och utveckla användningen av AI i produktarbetet
Bidra till förbättrade processer, arbetsflöden och informationsflöden
Ditt team och arbetsplats
Antirio står bakom Pabliq, en SaaS-plattform som hjälper företag att arbeta smartare med offentlig upphandling. Teamet är litet, tekniskt starkt och arbetar nära både användare och affär för att utveckla nya funktioner och skapa värde för kunderna.
Här finns en stark entreprenöriell kultur där idéer snabbt kan omsättas till verklighet och där samarbete mellan produkt, teknik och verksamhet är en naturlig del av vardagen.
Vi har kontor i Solna, och arbetar med stor flexibilitet och frihet under ansvar.
Mer om dig
Vi tror att du kommer från en roll som exempelvis Associate Product Manager, Product Operations, Delivery Lead, projektledare, Customer Success eller från en konsult- eller SaaS-miljö. Det viktigaste är inte exakt vilken titel du haft tidigare, utan att du är nyfiken, analytisk och vill utvecklas inom produktledning.
Du har erfarenhet av att arbeta i en produkt- eller utvecklingsnära miljö och trivs med att skapa struktur, koordinera initiativ och samarbeta med olika intressenter. Du är kommunikativ, tar egna initiativ och har förmågan att omsätta information och insikter till konkreta rekommendationer och aktiviteter. Samtidigt är du prestigelös, lösningsorienterad och trivs i en miljö med högt tempo där du får ta stort ansvar. Ett intresse för AI och hur ny teknik kan effektivisera arbetssätt ser vi som en viktig del av rollen.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
169 70 SOLNA Arbetsplats
Gårdsvägen 18 Kontakt
Talent Business Partner
Linda Segerman 0708536802 Jobbnummer
9955331