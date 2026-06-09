Fullstackutvecklare till Antirio, Remote
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Utveckla nya funktioner och integrationer som fullstackutvecklare i ett produktnära team hos Antirio.
Vill du utveckla produkter som hjälper tusentals företag med offentlig upphandling, samtidigt som du får stort inflytande över både teknik och lösningar? Här kliver du in i en bred utvecklarroll med fokus på backend, dataflöden och AI-drivna funktioner i Pabliq-plattformen. Du arbetar nära produkten och med stort inflytande över både teknik och lösningar.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en utvecklarroll där du kommer nära både produkten och människorna som bygger den. Här uppskattas initiativ, nyfikenhet och människor som vill vara med och påverka på riktigt.
Hos oss får du bland annat:
En produktnära roll där du är med och formar både teknik och lösningar
Möjlighet att bygga integrationer, smarta dataflöden och nya funktioner i en växande SaaS-plattform
En miljö där nyfikenhet, egna initiativ och viljan att testa nya lösningar uppskattas
Det här gör du hos oss
Här arbetar du med backendutveckling, integrationer och nya funktioner i en växande SaaS-plattform.
Du kommer bland annat att:
Utveckla nya funktioner och tjänster i vår SaaS-plattform
Bygga integrationer, API:er och dataflöden
Arbeta med AI-funktioner och automatiserade flöden
Vara delaktig i tekniska vägval och arkitekturdiskussioner
Arbeta nära produkt och verksamhet kring behov och lösningar
Ditt team och arbetsplats
Antirio står bakom Pabliq, en SaaS-plattform för företag som arbetar med offentlig upphandling. Våra användare finns inom allt från mindre bolag till stora organisationer med omfattande anbudsarbete, och använder plattformen för att hitta affärsmöjligheter, bevaka upphandlingar och arbeta smartare med anbud och beslutsunderlag.
Här blir du en del av ett prestigelöst team med utvecklare, UX och produktledning som tillsammans bygger nya funktioner, förbättrar befintliga flöden och driver produkten framåt i snabb takt.
Vi arbetar remote-first och teamet finns utspritt över Sverige. Vi har kontor i Solna, men arbetar med stor flexibilitet och frihet under ansvar.
Mer om dig
Vi tror att du har flera års erfarenhet som utvecklare och känner dig trygg i backendutveckling, integrationer och moderna molnmiljöer. Du gillar att förstå helheten och bygga lösningar som används på riktigt.
Vi tror också att du:
Har erfarenhet av utveckling i .NET / C#
Är bekväm i moderna utvecklingsmiljöer och molnbaserade lösningar
Har arbetat med integrationer, API:er eller dataflöden mellan olika system
Är nyfiken på AI, automation och smarta arbetsflöden
Det är ett plus om du har erfarenhet av AWS, Elasticsearch, eller Python, men viktigast är att du gillar att lära dig nya saker och vill vara med och bygga långsiktigt tillsammans med teamet.
Som person tror vi att du är självgående, prestigelös och trivs med stort eget ansvar. Du gillar att förstå helheten, bidra med idéer och arbeta nära andra för att bygga bra lösningar tillsammans.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
169 70 SOLNA Arbetsplats
Antirio AB Kontakt
Talent Business Partner
Linda Segerman 0708536802 Jobbnummer
9955324