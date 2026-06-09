Extrajobba som IT-assistent!
Brp Systems AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-06-09
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BRP Systems är ett internationellt SaaS-bolag som utvecklar mjukvara för fitness- och wellnessbranschen och är marknadsledande i Norden. Hos oss arbetar vi nära våra kunder i en organisation där samarbete, flexibilitet och affärsförståelse är viktiga delar av hur vi arbetar.
Vår IT-enhet behöver nu förstärkning och vi söker dig som studerar på högskola och vill ha ett meningsfullt extrajobb vid sidan av. Du kommer att vara en viktig del av vardagen på IT-enheten – allt ifrån att se till att kollegor har rätt utrustning, till att ge support på plats när någon kört fast. Arbetstiden är flexibel och anpassas efter dina studier. Vi uppskattar behovet till ca 10-15h/vecka.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Beställa och hantera hårdvara – datorer, skärmar och telefoner
Administrera telefonnummer och abonnemang
Ansvara för inventering av IT-utrustning
Administrera konton, behörigheter och licenser
Fungera som "power user" och ge IT-support på plats, inklusive enklare felsökning av PC och Mac
Ta emot, hantera och förbereda utrustning
Administrera tillträdesbehörigheter
Kompetenser vi söker
Kunskaper om administration av IdP
Vana vid att hantera inköp och beställningar
Grundläggande kunskaper i felsökning av datorer
Vana vid administration i varierande IT-gränssnitt
Kunskaper i Google Workspace och/eller Microsoft 365
Vem är du?
Du är serviceinriktad och genuint teknikintresserad, med ett högt säkerhetsmedvetande. Du är strukturerad, flexibel och van vid att ta egna initiativ när det behövs.Så ansöker du
Skicka in ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev till christian.lindstrom@brpsystems.se
där du berättar om din IT-bakgrund och varför du söker tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: christian.lindstrom@brpsystems.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-assistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brp Systems AB
(org.nr 556658-2770), http://www.brpsystems.se
Tanneforsgatan 8 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Brp Systems AB Jobbnummer
9955329