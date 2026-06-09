Extrajobb hos Postnord i Segeltorp för kväll och natt
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en driven och pålitlig person som älskar att vara aktiv? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig! För att jobba som extra på lager hos Postnord behöver du vara uthållig och punktlig samt ha organisatoriska förmågor. Du är flexibel, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Så om du vill vara en del av vårt härliga team, ansök redan idag! ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som extrajobbare på Postnord i Segeltorp får du ansvar för att hantera och sortera paket samt följa våra arbetsrutiner. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där snabbhet och noggrannhet är viktigt. Ditt arbete bidrar till att säkerställa smidiga leveranser till våra kunder. Här får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar effektivt för att upprätthålla hög kvalitet och service.
DINA KVALIFIKATIONER
Studerande, deltidsanställd eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Du måste ha fullständiga gymnasiebetyg
Kunna vara flexibel och jobba kväll och natt
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
Arbetstiderna är Kväll 13:00-21:00 Natt 22:30-07:20
MERITERANDE
Truckkort A 1-4 - B 1-5.
Erfarenhet av att tidigare jobbat inom lager &logistikKörkortskrav
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå
Gillar fysiska arbeten
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877681-2043992". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9955320