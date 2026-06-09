Enhetschef öppenvård, anhörigcenter och familjerådgivning
Gällivare kommun / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gällivare
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning av verksamheten
Vill du vara med och utveckla framtidens öppenvård inom socialtjänsten? Socialförvaltningen i Gällivare kommun befinner sig i en spännande utvecklingsresa där fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande arbete, kvalitet och hållbara arbetssätt utifrån den nya socialtjänstlagen.
Nu inrättar vi en ny tjänst som enhetschef för öppenvården och vi söker en engagerad och trygg enhetschef. Verksamheten arbetar med stöd- och behandlingsinsatser för alla kommunens invånare både barn, unga, vuxna och familjer samt har en viktig roll i omställningen mot en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst. I verksamheten ingår även anhörigcenter och familjerådgivning. Du kommer att bli chef över ca 10 medarbetare,
Som enhetschef får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet där samverkan, flexibilitet och individens behov står i centrum. Du arbetar tillsammans med engagerade medarbetare i ett viktigt samhällsuppdrag där du bidrar till att invånarna får rätt stöd i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom öppenvården. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, samverkan, utveckling och ett hållbart arbetsliv.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda och fördela arbetet inom öppenvården
utveckla förebyggande och tidiga insatser utifrån den nya socialtjänstlagen
arbeta med kvalitet, uppföljning och verksamhetsutveckling
säkerställa att insatser bedrivs rättssäkert och med god kvalitet
handleda och stötta medarbetare i behandlings- och förändringsarbete
arbeta aktivt med kompetensförsörjning och arbetsmiljö
samverka med exempelvis skola, region, polis och andra samarbetspartners
bidra till utvecklingen av en tillgänglig och flexibel öppenvård
Du arbetar nära verksamhetschef och övriga kollegor inom biståndsenheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och gärna erfarenhet av öppenvård, stöd- och behandlingsarbete eller förebyggande insatser. Du har god kunskap om aktuell lagstiftning och uttrycker dig väl i både tal och skrift. För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad, ha god organisatorisk förmåga och kunna arbeta både strategiskt och operativt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag samt erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine är önskvärt. Erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter och arbete i politiskt styrd organisation ses som positivt.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda samarbeten. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har förmåga att prioritera och fatta beslut även i komplexa situationer.
Vi söker dig som vill vara en närvarande chef och som ser vikten av att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du har mycket god kommunikativ förmåga och trivs i samverkan med både chefer, medarbetare och externa samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B-körkort är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdsförmån
Friskvårdstimme
Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjlighet till semesterväxling
Ledarskapsutvecklingsprogram
Tjänsten omfattas av Gällivarepaketet. Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Individuell lönesättning.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Tillträde: enligt överenskommelse.
Upplysningar
Förvaltningschef, Helen Hagegren
tel. 0970-818455
Fackliga företrädare
Vision
Ledarna
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9955334