Handledare arbetsmarknadsinsatser till Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Socialsekreterarjobb / Kävlinge Visa alla socialsekreterarjobb i Kävlinge
2026-06-09
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Vill du vara med och bidra till att fler kommuninvånare får ett arbete och att fler arbetsgivare hittar kompetensen de söker?
Enheten Arbete och Integration söker två handledare till arbetet med att stötta arbetslösa kommuninvånare till egen försörjning. Fokus ligger på arbete och studier, och din roll blir att hjälpa individer att hitta sin egen väg till självförsörjning. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Att stödja och vägleda kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd, i syfte att de ska bli självförsörjande
Fokus ligger på möten och kontakter med kommuninvånare, men tjänsten kräver också viss dokumentation och uppföljning
Genomföra individinriktade insatser och gruppaktiviteter kopplat till aktivitetskravet
Samarbete både inom kommunen och med exempelvis Arbetsförmedlingen, vården och arbetsgivare
Är du den vi söker?
Krav för tjänsten: Körkort (B)
Vi söker dig som är socionom, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med målgruppen och van att arbeta både självständigt samt i samverkan. Vana att samverka med andra myndigheter, t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och vården.
Du har minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna samt kunskaper kring psykisk hälsa och ohälsa.
Vi ser gärna att du har utbildning i eller förvärvad kompetens i motiverande eller coachande samtal samt erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, Supported employment, , IPS, MI eller liknande metoder.
Du har god vana att samverka med arbetsgivare, inom offentlig sektor men framförallt med arbetsgivare i det privata näringslivet. God förmåga att arbeta relations- och nätverksskapande.
Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av att ackvirera praktikplatser och/eller arbetsträningsplatser.
Om anställningen
Antal tjänster: 2
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Vi på Arbete och Integration arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd, mottagning och integration av nyanlända, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget- och skuldrådgivning samt kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Arbetsliv och fritid, Arbete och Integration Kontakt
Projektledare
Jon Jönsson Rosenlöf Jon.Rosenlof@kavlinge.se 046-739004 Jobbnummer
9955319