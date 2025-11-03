Teknisk Säljare - CHS Controls
2025-11-03
CHS Controls erbjuder produkter av högsta kvalitet i kombination med stort tekniskt kunnande och bred erfarenhet. Vi har många kunder i ett flertal länder och i många branscher. Vi är idag 6 anställda på vårt kontor på Berga i Helsingborg. 2024 omsatte vi 34 MSEK. Läs mer om oss på vår hemsida chscontrols.se
Har du erfarenhet av teknisk B2B försäljning från industri- eller teknikområdet samt drivs av att ge bra råd och göra bra affärer? Då är det kanske just dig vi söker.
CHS Controls är nu i en fas där vi behöver förstärka vårt säljteam i Helsingborg med en ny kollega, en teknisk säljare som på sikt även vill arbeta ute på fältet och besöka våra kunder. CHS Controls är ett litet, stabilt och framgångsrikt svenskt företag i Helsingborg. Företaget erbjuder utrustning för elkraft- och automationsindustrin i samarbete med världsledande, kvalitetsmedvetna tillverkare. Vår målsättning är att med hög servicenivå, pålitliga, stabila leveranser erbjuda moderna produkter och lösningar till våra kunder. Vi ser oss som en problemlösare, inte bara som en produktleverantör.
Rollen som teknisk säljare på CHS Controls
I rollen som teknisk säljare kommer du att arbeta med rådgivande teknisk försäljning av CHS Controls produktsortiment gentemot företagets kunder främst inom Norden. Dina arbetsuppgifter innefattar aktivt försäljningsarbete både mot nya och befintliga kunder. Du kommer hantera förfrågningar, ta fram tekniska lösningar och göra beräkningar. I rollen ingår även övrig säljadministration, framtagning av offertunderlag, dokumentation och hantera ordrar i ett befintligt säljteam.
Detta är en perfekt roll för dig som vill utveckla din kompetens inom företagets produktområden för att successivt växa in i rollen som en komplett teknisk säljare (inne- och utesälj). Du kommer att få en god introduktion om produkterna och om den teknik som säljs, allt för att kunna möta kundens förväntningar.
Du kommer bli en specialist på att skapa långsiktiga, lönsamma relationer med våra kunder, utifrån dina erfarenheter och företagets kunnande.
Varför du ska börja hos oss
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som teknisk säljare med utvecklingspotential, där du på sikt kommer ges möjlighet att utveckla dig mot en roll även som teknisk utesäljare. Vi erbjuder en god och trevlig arbetsmiljö med ett bra team av trevliga och erfarna kollegor. Hos oss på CHS Controls hjälps vi åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans.
Erfarenhet som krävs
För att du ska bli framgångsrik och trivas i den här rollen, ser vi gärna att du har en teknisk utbildning i grunden inom el-området, detta i kombination med några års dokumenterad erfarenhet som teknisk säljare inom B2B. Att arbeta med Office programmen och Pyramid eller motsvarande BMS system är helt naturligt för dig. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift på en professionell nivå samt har B-körkort.
Dina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i den här rollen, är det viktigt att du trivs i en organisation där du får ta ägandeskap för ditt arbete. Som person har du en god empatisk, social förmåga och är duktig på att bygga långsiktiga relationer. Du gillar att kommunicera med kunder och motiveras av att arbeta inom en tekniskt rådgivande roll. Du har ett stort intresse för kunden och du fokuserar och anstränger dig för att leverera effektiva tekniska lösningar med hög kvalitet.
Avslutningsvis tror vi att du är resultatfokuserad, sätter upp tydliga mål för dig själv och arbetar på ett genomtänkt sätt för att uppnå dem. Du är lagspelaren som ser nyttan för hela företaget, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Då tjänsten på sikt även kommer att innefatta utesälj, så är det nödvändigt att du har en privat livssituation som tillåter resor i tjänsten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 30 november, men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
