Teknisk sakkunnig Fysisk säkerhet
Soros Consulting AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en teknisk sakkunnig inom fysisk säkerhet till ett större kontors- och byggprojekt i Solna. Rollen är inriktad på att designa, projektera och implementera fysiska säkerhetslösningar såsom inbrottsskydd, passersystem, kameraövervakning, lås och inbrottslarm.
Om rollen:
Du kommer att ingå i projektgruppen för byggprojektet och arbeta nära interna team och externa leverantörer. Ditt uppdrag omfattar kravställning, design, upphandling, implementering och uppföljning av säkerhetslösningar. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Behovsanalys och kravställning tillsammans med projektgruppen och externa leverantörer
Design och projektering av säkerhetssystem, inklusive CAD-ritningar och säkerhetslayout
Upphandling av säkerhetstekniska lösningar och tjänster, inklusive förfrågningsunderlag enligt LOU/ LUF
Projektledning, testning och uppföljning av installationer
Dokumentation av tekniska lösningar och säkerhetssystem Kvalifikationer
Hög kompetens och utbildning inom fysisk säkerhet (t.ex. certifierad ingenjör inom inbrottslarm, CCTV eller låsteknik)
Minst 5 års erfarenhet som teknisk sakkunnig/ingenjör inom fysisk säkerhet, inklusive säkerhetsteknik och fysiska säkerhetssystem
Minst 5 års erfarenhet av projektering och design av säkerhetssystem
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram ramhandlingar för upphandling av CCTV, inbrottslarm, passersystem, låssystem, dörrmiljöer och brandlarm
Minst 5 års erfarenhet av kostnadsberäkningar för säkerhetsleveranser
Minst 5 års erfarenhet av CAD-programvara för säkerhetsprojektering
God kännedom om säkerhetsskyddets olika delar och relevanta säkerhetsstandarder (SSF 200:6, SSF 130, SSF 1060, SSF 1078)
Meriterande:
Erfarenhet som teknisk sakkunnig i säkerhetsklassade projekt större än 25 000 kvm
Erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag för fysisk säkerhet enligt LOU, LUF eller LUFS för projekt av minst 25 000 kvm Övrig information
Start: 2025-10-01
Slut: 2026-10-01, med möjlighet till förlängning upp till 2 år
Omfattning: 100 % under projekteringsskedet, därefter i dialog med beställare
Placeringsort: Solna
Är du erfaren inom fysisk säkerhet och redo att ta ansvar i ett större byggprojekt? Skicka in din ansökan med CV där relevant erfarenhet tydligt framgår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9457601