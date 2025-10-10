Teknisk redaktör till Saab Aeronautics
2025-10-10
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi behöver bli fler! Vi söker en mångsidig redaktör som uppskattar variation i vardagen. Saab erbjuder en roll med möjligheter att utvecklas inom området.
Du blir en del av teknikinformationsteamet inom avdelningen CAMO & Logistic Support. Vi är ett litet men effektivt team som nu är i en expansiv fas. Vi är ett team som präglas av prestigelöshet och är en tight, familjär grupp där vi hjälps åt inom våra åtaganden.
Du kommer ha en kombinerad roll som redaktör och skribent. Som skribent handlar det om att få fram ett tekniskt budskap med hjälp av text och bild. Ditt jobb består av att samla in, strukturera, komplettera och omformulera information så att den blir tydlig för en specifik målgrupp. Som redaktör kommer du att jobba med att granska och kvalitetssäkra våra texter. Ditt jobb består av att stötta våra skribenter i sitt arbete, granska deras texter utifrån vår skrivpraxis, granska utifrån språk, etc.
På vår sektion jobbar vi brett inom teknikinformation och Dina arbetsuppgifter kan komma att innebära:
* Framtagning av till exempel instruktionsböcker, materielvårdsscheman, beskrivningsdokumentation och underhållsinstruktioner
* Stöttar skribenter inom språk och att skriva pedagogiskt och målgruppsanpassat
* Deltar i leveransprocessen av publikationerna
* Utvecklar och förvaltar processer för teknikinformationen.
På Saab finns stora möjligheter till personlig utveckling. Detta kan innebära teamledning samt metod- eller teknikledning inom teknikinformation. Rollen kräver att du har en helhetssyn, är lyhörd, samt villig att hjälpa till även utanför ditt direkta ansvarsområde. Vi förväntar oss att du är en aktiv part i att lösa problem och komma framåt. Din förmåga till samarbete och kommunikation kommer att vara avgörande för att lyckas då du kommer att ha många gränsytor och beroenden att ta hänsyn till i ett komplext projekt.
Inom sektionen har vi en bredd av olika projekt inom vilka arbetsmängden varierar över tid. Det är därför viktigt att du är flexibel och villig att åta dig olika typer av uppdrag där komplexiteten, verktygen, och metodiken varierar.
Till tjänsten letar vi efter dig som har tidigare arbetslivserfarenhet från teknikinformationsområdet. Personlighetsmässigt letar vi efter en person som har lätt för att se samband och kan lyfta blicken till ett helhetsperspektiv, samtidigt som du värdesätter att hålla god kvalitet i de detaljer som bygger upp helheten. Du är lösningsorienterad och kommunikativ samt har förmåga att ödmjukt sätta dig in i andras perspektiv. Samtidigt som du är en lagspelare behöver du kunna trivas med att arbeta enskilt utifrån de underlag du samlat in och ibland även driva hela uppdrag från start till slut på egen hand.
Din personlighet är viktigare än din utbildningsbakgrund, men vi förväntar oss att du har en eftergymnasial utbildning. Du kan till exempel ha studerat till teknikinformatör på yrkeshögskola, vara ingenjör, eller kognitionsvetare. Du behöver ha en förmåga att kunna sätta dig in i tekniska underlag till den nivån att du kan sammanfatta och förenkla dem, samt förstå vilka ytterligare frågor som behöver ställas för att du ska kunna skapa tydlig information.
Det är en förutsättning att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift både på svenska och på engelska, men också att du har erfarenhet av Simplified Technical English.
Erfarenhet från arbete med underhållsutrustning kopplat till flygplansunderhåll, är meriterande men absolut inget krav och detsamma gäller erfarenhet av S1000D.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vad just du kan tillföra i rollen. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
