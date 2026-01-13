Teknisk Projektledare till Securitas Jönköping
2026-01-13
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Har du tidigare erfarenhet av säkerhetsteknisk projektledning och är intresserad av att jobba i en stor organisation som satsar målmedvetet på det tekniska området?
På Securitas letar vi just nu efter en marknadsinriktad projektledare till Jönköping med ett arbetsområde som sträcker sig över Jönköping och Höglandet. Vår nuvarande projektledare kommer utvecklas vidare inom bolaget, så därför söker vi nu en ersättare till rollen.
Du kommer arbeta med framtagande av tekniska säkerhetslösningar, kalkylering, upphandling med förfrågningsunderlag och därtill relaterade tjänster samt säkerställa och kvalitetssäkra de projekt som utförs. Alla projekt och installationer samordnas med våra utvalda underleverantörer vilket innebär brett kontaktnät med god produktkännedom om marknadens alla olika system.
Du planerar dina dagar självständigt och erbjuds en mycket stor frihet och egenansvar - vilket kräver ett gott självledarskap i grunden.
Vi tror att du trivs och presterar som bäst när du får kombinera din kompetens inom teknik med att stötta vår säljorganisation mot att optimera kundernas förutsättningar. Du samarbetar nära både interna och externa intressenter för att förstå krav och därifrån utveckla träffsäkra tekniska lösningar.
I den här delen av Region Mitt finns idag flera kollegor som arbetar med teknik i olika former, som ser fram emot att utöka sitt team med ytterligare en kollega! Du rapporterar närmast till Avdelningschef Mattias Rang.
Rollen erbjuder dig ett ansvar för att;
arbeta i ett mycket nära team både med säljorganisationen och mot kund samt utgöra teknisk expertis både internt och externt.
delta i projektleveranser och säkerställa att lösningen implementeras enligt design
säkerställa en god ekonomi och kvalitet i våra leveranser
ta fram affärsförslag, offerter och anbud.
kravställa och upphandla underleverantörer för såväl installationer som service och andra tjänster
upprätta projekt-, tid-, arbetsmiljö- och kvalitetsplaner
Kravspecifikation
Ditt ansvar består i att säkerställa att de tekniska säkerhetslösningar och tjänster som Securitas levererar ligger i linje med - eller överträffar - kundens förväntningar. Vi vill därför att du har teknisk utbildning samt branscherfarenhet av säkerhetsteknik. Du har en god och bred produktkännedom med flerårig erfarenhet av säkerhetsfrågor. Du har också mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Erfarenhet från säkerhetsbranschen i roller som ex projektledare, tekniker, säljare eller annan erfarenhet som Securitas bedömer likvärdig
Erfarenhet av projektering och kalkylering
Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå (eller av oss bedömt som motsvarande)
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande:
Projektledningserfarenhet inom entreprenad
Behörig ingenjör inbrott, brand och/eller CCTV
Erfarenhet av upphandlingar och/eller entreprenadjuridik
Kunskap om nätverk och IT-plattformar
Konstruktörserfarenhet
Erfarenhet av att leda grupper - antingen som projektledare, arbetsledare eller dylikt
Som person har du en förmåga att förklara tekniska koncept på ett tydligt och anpassat sätt för olika målgrupper. Du är analytisk, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Din starka kommunikationsförmåga gör att du når fram oavsett om du arbetar självständigt eller i team. Du trivs med att ta ansvar, men uppskattar också samarbete för att nå gemensamma mål. Även i en vardag med många parallella projekt lyckas du hålla struktur och arbeta metodiskt.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag! Annonsen kan komma att tas ner i förtid om rätt kandidat hittas.
Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: mattias.rang@securitas.se
, och vid funderingar kring rekryteringsprocessen kan du höra av dig till rekryterare: asa.andersson@securitas.se
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 17/2
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen, Unionen och Ledarna.
