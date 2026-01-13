Teknisk projektledare
Knightec Group AB / Civilingenjörsjobb / Borlänge Visa alla civilingenjörsjobb i Borlänge
2026-01-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Borlänge
, Västerås
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för digFör att du vet att du som teknisk projektledare är en viktig del i att driva utvecklingen framåt. Du arbetar nära konstruktion, produktion och leverantörer för att säkerställa att tekniska lösningar möter både funktionella och affärsmässiga krav. Genom strukturerad projektstyrning, riskhantering och tvärfunktionellt samarbete förvandlar du utmaningar till möjligheter och möjligheter till resultat.
Som konsult hos oss har du alltid en plats i hjärtat - kontoret. Här får du vara en del av en inspirerande gemenskap, här kommer du alltid känna dig delaktig och värdefull.
Vägen framåt ligger i dina händer. Med din tekniska kompetens och projektledningsförmåga är du en nyckelspelare i att leverera framgångsrika projekt - och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Arbetsuppgifter
Planera och driva projekt från idé till färdig produkt med fokus på kvalitet, tid och budget.
Arbeta nära konstruktion, produktion, leverantörer och kunder för att säkerställa att tekniska lösningar möter krav.
Identifiera och hantera risker, lösa tekniska utmaningar och säkerställa att projektet följer standarder.
Säkerställa att rätt kompetenser, material och utrustning finns för att projektet ska genomföras effektivt.
Driva optimering av processer och arbetssätt för att öka effektiviteten och säkerställa framgång.
KvalifikationerVi söker dig som är självgående och lösningsorienterad med ett starkt tekniskt intresse. Du har förmågan att leda och motivera andra. Du är van att hantera komplexa projekt och att skapa resultat under både tidspress och föränderliga förutsättningar. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör inom relevant område (t.ex. maskinteknik, industriell ekonomi, eller elektroteknik).
Minst 2-3 års erfarenhet av teknisk projektledning inom den tillverkande industrin.
Erfarenhet av projektledningsverktyg (t.ex. MS Project, Jira, eller liknande), samt kunskap om produktutveckling, produktionsprocesser och kvalitetssäkring.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Har erfarenhet av säkerhetsklassade projekt (meriterande) - och är beredd att genomgå säkerhetsprövning vid behov.
En spännande resa med Knightec GroupSemcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk informationDetta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt nya fräscha kontor i centrala Borlänge, Målaregatan 10. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-02-08. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7045186-1787163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Forskargatan 3 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9682266