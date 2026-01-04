Teknisk projektledare
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Teknisk projektledare
Vi står inför stora, spännande tekniska förändringar då vi nu påbörjat arbetet mot ett smartare elnät genom att införa modernare teknik och ökad digitalisering så att vi kan förbättra våra leveranser till kunderna och öka effektiviteten i vårt arbete. Denna förändring ställer nya och utökade krav på att vi har väl smarta och väl fungerande lösningar och därför söker vi nu Teknisk koordinator som kommer att ha en central roll i vårt arbete framåt.
Som Teknisk projektledare är du en del av teamet på Operational Technology som ansvarar för att tillhandahålla de lösningar och den infrastruktur som behövs för att styra och övervaka elnätet, effektivisera arbetet vid underhåll, samt felsökning och felavhjälpning i vårt elnät. Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa till med att koordinera vårt arbete att sätta upp strategier, definiera riktlinjer och utveckla våra lösningar. Vi kommer också behöva etablera en god förvaltning och hantera vidareutvecklingen av dessa. Vidare kommer du också delta i olika typer av förändrings och utvecklingsprojekt.
Om dig
För att du ska passa och trivas i rollen är det önskvärt att du har en akademisk utbildning inom Automation, OT/IT, elkraftsystem eller motsvarande. Du kan även ha införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
• Du ska ha tidigare erfarenhet och kunskaper i olika driftsystem och anslutna enheter (t.ex. RTUer och PLCer).
• Du har ett par års erfarenhet av teknik koordinering / projektledning.
• Du talar och skriver svenska obehindrat samt behärskar engelska.
För att trivas och komma till din rätt i denna roll behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att kunna prioritera och planera. Du har ett lösningsorienterat tillvägagångssätt och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom du samarbetar mycket med övriga teamet och andra enheter inom Ellevio behöver du ha god samarbetsförmåga och motiveras av att jobba i grupp.
Placeringsort är Karlstad.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-sjätte året i rad!
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 25/1.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niclas Vidström på niclas.vidstrom@ellevio.se
eller på tel. 0706034897 eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
